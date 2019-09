Sánchez: Lo he intentado por todos los medios pero nos lo han hecho imposible

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que desde las elecciones de abril ha intentado "por todos los medios" formar un Gobierno "moderado" y "sin frentismos", pero que le ha resultado "imposible", y por ello, ha dicho, el país se ve abocado a una repetición de las elecciones.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha responsabilizado al PP y Cs por un lado del bloqueo que ha impedido su investidura y por otro a Unidas Podemos, partido del que ha remarcado que ha "impedido cuatro veces" ya la formación de un Gobierno progresista.

"Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un Gobierno para España, un Gobierno no cualquier Gobierno, sino el que a mi juicio necesita España ante los desafíos que tenemos por delante".