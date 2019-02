Sànchez: Con un megáfono yo no era capaz de disolver el 20S

El exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha explicado ante el Tribunal Supremo que, "aunque hubiese querido", no se sentía "capaz" de disolver "con un megáfono" la manifestación masiva del 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria de Economía, que ha calificado de pacífica.

Acusado de rebelión en el juicio del "procés", por el que se enfrenta a 17 años de prisión, Sànchez ha defendido que no se disolviese la concentración aquel día, mientras la Guardia Civil estaba realizando un registro en el edificio, porque en ningún momento se dificultó la actuación de la comitiva judicial.

Preguntado por el fiscal sobre por qué él, como presidente de la ANC, organización independentista que llamó a la movilización, no cogió un megáfono y pidió a los manifestantes que se fueran, ha asegurado: "Aunque hubiese querido, con un megáfono no soy capaz de desmovilizar esa concentración".

Jordi Sànchez, que ha recalcado que la semana que viene cumplirá 500 días en prisión preventiva, ha señalado que la comitiva judicial desarrolló su labor "con absoluta normalidad" y que todos los detenidos ese día pudieron entrar a la Conselleria a presenciar el registro.

Nunca consideraron, ha proseguido, "que hubiese ningún elemento que perturbara la paz ciudadana" y así pueden demostrarlo las imágenes porque "si una imagen vale mas que mil palabras, hoy mas que nunca esa frase es verdad".

Ha admitido que el derecho de manifestación "no es absoluto" pero que es propio de una sociedad democrática y si "no impide el ejercicio de otros derechos no tiene por qué ser limitado o impedido".

Jordi Sànchez explicado que desde la ANC se habilitó un pasillo para que pudiesen entrar los detenidos, si bien al teniente de la Guardia Civil destacado en la Conselleria no le pareció seguro y le pidió que contribuyese a desplazar la concentración unos metros para que unos vehículos accediesen hasta la puerta.

"No me veía capacitado", ha dicho, antes de afirmar que no era algo "técnicamente razonable ni de sentido común": "No había posibilidad humana para hacerlo".

Y ha pedido que no se confundan "las labores de servicio de orden", que asumió la ANC, con "el orden público", que estaban bajo responsabilidad de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil".

El diputado suspendido de JxCAT ha recordado que la concentración se disolvió por la noche, cuando ya tenían un escenario desde el que poder dirigirse a "las miles de personas concentradas", que sabían por los medios que la protesta acababa a las 12.