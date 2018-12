Sánchez no ve motivos para aplicar ahora el 155 que le piden PP y Cs

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que no hay motivos en este momento para aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, en contra de lo que le piden PP y Ciudadanos.

Sánchez, en su turno de réplica a los portavoces de los grupos en el pleno del Congreso que ha debatido la actual situación en Cataluña, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de haber usado un estilo "faltón" y de actuar con "soberbia" y le ha pedido "humildad".

Ante la pregunta del presidente del PP de qué tiene que pasar para que se aplique en Cataluña el 155, ha recordado las actuaciones de hace algo más de un año de los soberanistas catalanes, como una declaración unilateral de la independencia, que llevaron a que los socialistas apoyaran la decisión de Gobierno de Mariano Rajoy de recurrir a ese artículo por vez primera en democracia.

Pero frente a la situación que se vivía entonces, se ha mostrado convencido de que la actual es "mucho mejor" gracias a la política del Gobierno.

Tras volver a pedir lealtad al PP para que apoyen al Gobierno en este asunto, ha advertido de que tanto Casado, como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Vox, Santiago Abascal, tienen como "ventrílocuo" a José María Aznar.

En ese momento ha lamentado que el PP, tanto con Aznar como con Mariano Rajoy, utilizaran el terrorismo y Cataluña para intentar desgastar a los gobiernos socialistas de entonces, y ha subrayado que frente al intento de "manipulación" de la violencia etarra, el PSOE impulsó los acuerdos antiterroristas y acabó con ETA.

Sánchez ha asegurado que hay gente que le comenta cómo puede tener el PP un líder joven que es "tan carca".

"Fraga, comparado con usted -ha dicho dirigiéndose al líder del PP- es un centrista moderado".

Además, le ha recordado que Aznar ganó las elecciones de 1996 "invocando a Manuel Azaña y hablando catalán en la intimidad" y se ha mostrado convencido de que el PP, "por el camino que va" tardará bastantes años en volver a gobernar.

A Rivera le ha reprochado también su propuesta de aplicar ya el 155 y convocar elecciones, así como que acuse al Gobierno de ser rehén de los independentistas mientras Ciudadanos acuerda con ellos el consejo de administración de TV3.

"Está pecando de lo mismo que el señor Casado. Un poco de coherencia y humildad", ha pedido Sánchez al presidente de Cs, a quien ha reprochado no haber hecho nada en Cataluña tras haber sido allí la primera fuerza política en las últimas elecciones.

Por eso ha sentenciado: "Votar a Ciudadanos es un voto absolutamente inútil y de frustración en Cataluña".

Sánchez ha recordado el apoyo de Cs a numerosas medidas del Gobierno para comentar irónicamente si al final va a estar respaldando al Ejecutivo "sin darse cuenta" y ha augurado lo que le ocurrirá a este partido si pacta con Vox: "cuando lleguen las elecciones solo podrán movilizar a la España caduca y rancia".

En ese contexto, ha instado a Rivera a definirse:" O Macron o Le Pen; o Merkel o Salvini; o Valls o Vox".

El presidente del Gobierno ha reivindicado la autonomía e independencia del poder judicial ante las dudas en ese sentido expuestas en el pleno de hoy por el portavoz de ERC, Joan Tardá.

A él y al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha instado a negociar, al igual que al resto de grupos del Congreso, el proyecto de ley de presupuestos del Estado para 2019 que el Gobierno enviará al Parlamento el próximo mes.

"Pero no me pidan que mezcle una cosa con otra. Me critica a mí -ha señalado a Campuzano- que la Justicia está politizada, y lo que me está diciendo es que para aprobar los presupuestos tengo que politizar más la Justicia. Pues no, la Justicia por su carril y nosotros hagamos política".

Tanto a Tardá como a Campuzano ha pedido que digan ante el Congreso si están dispuestos a renunciar a la unilateralidad y será entonces, ha dicho, cuando se creerá que el independentismo quiere resolver los problemas en Cataluña y no enquistarlos.

Ha vuelto a reconocer que el actual Estatut, al no ser el votado en referéndum, carece de la legitimidad necesaria para ser considerado como un elemento agregador de la sociedad catalana.

De ahí que defienda "una votación final sobre una pregunta que agregue y no divida en dos a esta sociedad".

En relación a la reforma de otro estatuto, el del País Vasco, y en su respuesta al portavoz del PNV, Aitor Esteban, Sánchez ha considerado que debe ser una oportunidad para hacer frente a los desafíos de la sociedad vasca y no limitarse sólo a una "cuestión identitaria" porque sería "un tremendo error".