Sánchez, a la "derecha nacionalista" de CC: "Hasta pronto. Váyanse a la oposición"

Así lo ha manifestado en un mitin celebrado en la Plaza de Chamberí, que congregó a unas 200 personas, donde ha estado acompañado por el secretario general del PSC-PSOE y candidato a la Presidencia de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández.

Pedro Sánchez quiso dejar claro que el Gobierno del PSOE está comprometido "por los cuatro costados" con el bienestar de los canarios y afirmó que lo van a demostrar en estos cuatro años, por ejemplo, celebrando un Consejo de Ministros en las islas, tal y como se comprometió en su última visita al archipiélago.

Sánchez pidió para el próximo 26 de mayo un voto "de coherencia" con lo que se votó el 28 de abril porque "si queremos avance, futuro y no retroceso tenemos que votar todo eso en Canarias" porque "no podemos dejar la faena a medias". "Si no contamos con ese cambio que hemos propuesto, éste no llegará a todos y a cada uno de los rincones de Canarias", advirtió.

El presidente del Gobierno dijo que en las islas hace falta un Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos "comprometidos" con la creación de empleo, con la apuesta por la sanidad pública y no por la privada "como ha hecho Coalición Canaria", y que contribuya al impulso de la vivienda pública y a la atención de los mayores y los dependientes.

También criticó que CC se queje de que el Gobierno del PSOE le haya dado la espalda a Canarias cuando, durante estos diez meses, ha hecho posible el nuevo Estatuto de Autonomía y el REF, ha impulsado la renovación de los acuerdos de pesca con Marruecos y Guinea Bissau, que han aumentado la cuota de atún rojo para el sector pesquero canario, y ha firmado los convenios de carreteras, de infraestructuras educativas, turísticas e hidráulicas.

Por último, Pedro Sánchez afirmó que en Canarias ha encontrado un gobierno "incapaz" de gestionar los miles de millones de euros que ha dispuesto el Gobierno de España y añadió que el problema con el que se ha encontrado en estos diez meses es que todos los avances que se han logrado y los que se van a poner en marcha en esta legislatura "nunca" han contado con el apoyo de CC en el Congreso.