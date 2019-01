Sánchez cree que los partidos están "a punto" de eliminar el voto rogado y confía en llegar a tiempo para el 26-M

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confiado este jueves en que los partidos alcancen de manera inminente un acuerdo para eliminar el voto rogado que obstaculiza la participación de los españoles en el exterior en las elecciones y ha confiado incluso en que esta reforma llegue a tiempo para las elecciones autonómicas y europeas del 26 de mayo, en las que pueden votar los emigrantes, no así en las municipales.

"Estamos a punto" de alcanzar un acuerdo, ha afirmado el presidente en un desayuno con empresarios españoles en Ciudad de México, donde se encuentra en visita oficial.

Según Sánchez, todos los partidos coinciden en que la introducción del voto rogado fue una "mala idea" y la "única" discrepancia con el PP tiene que ver con cómo reforzar las "garantías" para evitar el fraude electoral.

Los grupos parlamentarios del Congreso están tratando de presionar al PP para que la supresión del requisito del voto rogado que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el extranjero esté lista antes de las elecciones autonómicas y europeas.

Precisamente el viernes pasado Marea Granate, la asociación que agrupa a españoles residentes en el extranjero, se quejó de que los partidos siguen sin resolver esta cuestión cuando sólo restan cuatro meses para la cita con las urnas y cuando está a punto de cerrarse, el próximo 30 de enero, el censo electoral de estos comicios.

Todos los grupos, incluido el PP, coinciden en la necesidad de suprimir este mecanismo que obliga a los españoles en el exterior a solicitar previamente el voto en cada convocatoria electoral, un sistema que ha hecho caer en picado de la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) en las últimas citas con las urnas.

El pasado mes de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó a la subcomisión del Congreso encargada de estudiar una posible reforma de la Ley Electoral el informe comprometido por su titular, Josep Borrell, con algunas sugerencias para acabar con el voto rogado.

BUENA ACOGIDA DEL INFORME DEL GOBIERNO

En líneas generales, el informe apuesta por eliminar directamente la exigencia del ruego del voto a cambio de facilitar su participación por los cauces ordinarios adelantando a los electores emigrados toda la documentación electoral, incluyendo una papeleta en blanco donde podrán escribir su opción política sin esperar a la proclamación oficial de las candidaturas.

Y para el acto de votar, se les anima a ir al Consulado o la legación diplomática, para lo cual tendrán siete días en lugar de tres como actualmente, o bien enviar el voto por correo a la oficina consultar más próxima para que ésta a su vez lo reenvíe por valija diplomática a España. Además, y para promover el voto en urna, el Ejecutivo aboga por ampliar la red de 'colegios' electorales.

No obstante, el PP no ve garantías suficientes de que la documentación electoral sea recibida efectivamente por el emigrante, ni de que sea él quien realmente deposita la papeleta en una sede no oficial de España y, además, denuncia la falta de seguridad que, a su juicio, ofrecen las papeletas en blanco.

Fuentes parlamentarias señalan no obstante a Europa Press que el recelo del PP tiene más que ver con el cálculo electoral que han hecho los 'populares', convencidos de que el voto de los españoles en el exterior no va a ir a su partido como consecuencia de la crisis económica y las políticas de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, que obligaron a muchos españoles a emigran a otros países en busca de mejores trabajos.

Los emigrantes de más edad, aquellos representantes del exilio y sus familiares más sensibilizados con los temas de Memoria Histórica, también se inclinarían por partidos como el PSOE y Podemos, antes que votar a PP o Ciudadanos, apuntan las mismas fuentes.

¿ESTARÁ LISTO PARA MAYO?

Con el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, prevé convocar la subcomisión electoral el próximo mes de febrero. En esa reunión, los promotores del nuevo modelo urgirán al PP a despejar las dudas que tiene en torno a la propuesta del Gobierno y le apremiarán para que este asunto quede resuelto antes del inicio de mayo, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Según alegan estos grupos, la alternativa que ofrecen al voto rogado es muy similar a la que se aplicaba en elecciones municipales antes de la reforma de 2011 y es un sistema parecido al que se sigue utilizando para los electores residentes en el extranjero temporalmente (ERTA)

En caso de que el PP no se mueva de su sitio, el resto de grupos no descarta presentar una proposición de reforma de la Ley Electoral del Régimen Electoral General (LOREG) para cambiar ese artículo relativo al voto rogado. Eso sí, sin el partido de Pablo Casado se dificultaría mucho más que esa modificación pudiera ver la luz antes de mayo, máxime cuando el PP tiene mayoría absoluta en el Senado.