Sánchez pide al PP lealtad sobre Cataluña mientras Hernando le pide aclarar sus "pactos oscuros"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes al PP que si pierde el Gobierno no vuelva a la "confrontación territorial", sino que sea "tan leal al nuevo Gobierno socialista como ha sido el PSOE, en la oposición, al Gobierno del PP".

Es más, ha asegurado que, aunque ahora el Grupo Popular esté "viviendo una situación complicada y difícil", su intención es "tender la mano" a los 'populares' para los asuntos de Estado y lo que tenga que ver con la "convivencia constitucional" y el respeto a la Constitución, igual que en todo aquello que tenga que ver con la posición española en las instituciones europeas.

Sánchez se ha dirigido así al portavoz 'popular', Rafael Hernando, en el tramo final del debate de la moción de censura, mientras éste le emplazaba a desvelar a los españoles "qué está dispuesto a conceder" a los independentistas catalanes a cambio de sus votos y a qué "pactos oscuros" ha llegado con los grupos que le apoyarán.

Hernando le ha avisado de que no basta "con el buen rollito", sino que debe explicar por qué les parece bien que gobierne el PSOE a quienes dicen que "la justicia que les gusta es la de Bruselas, insultando a toda la Justicia española".

Para el líder del PSOE, en cambio, con Cataluña el PP "ha sido víctima de su propia estrategia" "debe reflexionar". "Desde la oposición utilizaron Cataluña, y también el País Vasco desde otra manera, diciendo que quieren gobernar España con Cataluña dentro pero no escuchando a Cataluña", le ha afeado Sánchez, añadiendo que su Gobierno también "quiere que Cataluña esté en España" pero "escuchará a Cataluña".

LA VICTORIA DE Cs EN CATALUÑA, UNA "INUTILIDAD"

El candidato a presidente ha atacado también a Ciudadanos, afirmando que coincide con el PP en que la victoria de los 'naranjas' en las elecciones catalanas fue al final una "inutilidad". Para Sánchez, Ciudadanos ha hecho en Cataluña lo mismo que PP, en el sentido de utilizar la estrategia de confrontación.

Y, a la acusación de que el PSOE va a llegar al Gobierno con "los amigos de la ETA", en alusión de los votos de Bildu, Sánchez le ha replicado que no le consentirá que use ese argumento contra el PSOE, que "ha sufrido el zarpazo del terrorismo". Es más, ha recordado como la banda asesinó al socialista Isaías Carrasco después de que Mariano Rajoy, en la oposición, acusase a José Luis Rodríguez Zapatero de traicionar a los muertos.

"UNA HISTORIA DE VERGÜENZA"

Con estos apoyos, Hernando ha dicho no saber cómo va a gobernar el PSOE, pero está convencido de que "no lo va a poder hacer bien". En su opinión, los socialistas escriben hoy "una historia de vergüenza" y abren una etapa "en la que todo vale por llegar al poder". Y es que, para el PP, con esta moción los socialistas "no respetan la democracia ni la opinión de los ciudadanos ni el resultado de las urnas".

Por eso, Hernando ha tomado la palabra una última vez en el hemiciclo para decir a Sánchez: "hoy gana usted, pero pierde España". "Hoy gana la democracia", ha sido la respuesta del socialista.

Sánchez también ha situado como su "principal prioridad" cumplir los compromisos de España con la UE, garantizar la estabilidad presupuestaria y ejecutar los Presupuestos de 2018. También intentar que haya Presupuestos para 2019 "en tiempo y forma", algo que, a su modo de ver, no ha hecho el PP.

EL PP VE "PARASITISMO" EN EL PSOE

Por ese motivo, el 'popular' ha acusado al Gobierno de "parasitismo" porque, en su opinión, se está aprovechando del trabajo de quienes los negociaron.

Mientras, Sánchez ha advertido al PP de que si su labor de oposición va a seguir la tónica que ha mostrado este viernes Hernando, el PP "estará condenado a la irrelevancia". El 'popular' le ha respondido que el PP seguirá teniendo 137 diputados, frente a 84 del PSOE, y mayoría absoluta en el Senado.

El diputado 'popular' también ha aprovechado para recordar al PSOE los casos de corrupción vinculados con socialistas que tiene pendientes de juicio, principalmente el de los ERE en Andalucía, y hasta le ha recordado que el tesorero de su partido afirmó que la campaña de 'crowdfunding' con la que financió sus primarias para volver a liderar el PSOE dijo que esa financiación era ilegal.