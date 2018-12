Sánchez presentará los Presupuestos a mediados de enero y apunta al PDeCAT como clave para superar el primer examen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calcula que a mediados de enero el Consejo de Ministros esté aprobando el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y ha apuntado a la abstención del PDeCAT como la clave que permitiría a las cuentas superar su primer examen en el Congreso, el debate de enmiendas a la totalidad.

En todo caso, y tal y como están las sumas en el Congreso, se da por hecho que el PP, Ciudadanos, Foro y UPN votarán en contra de tramitar los Presupuestos y juntos suman más votos que los del PSOE, Unidos Podemos e incluso con Compromís: 169 frente a 155. Por ello, para que el PDeCAT sea realmente la clave de esa votación, el Gobierno socialista debe tener asegurado antes que tanto el PNV como Esquerra Republicana (ERC) van a votar en contra de las enmiendas de totalidad.

En conversación informal con los periodistas en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso con motivo del acto de conmemoración del Día de la Constitución, Sánchez ha estimado que ese debate de enmiendas a la totalidad se celebraría en el entorno del mes de marzo. No obstante, si la Cámara habilita el mes de enero para trabajar podría adelantarse a finales de febrero.

LAS POSICIONES SE MOVERÁN CUANDO SE PRESENTEN LOS PGE

Sánchez está convencido de que las posiciones de unos y otros se moverán una vez que los Presupuestos se presenten y cree que la abrupta irrupción de Vox en el Parlamento andaluz no va a influir en las posturas de las formaciones independentistas hacia las cuentas del Estado.

Hoy por hoy, ha reconocido que no tiene cerrado un encuentro con el president de la Generalitat, Quim Torra, el próximo 21 de diciembre en Barcelona, donde el Gobierno celebrará un Consejo de Ministros en el que aprobará medidas específicas para Cataluña.

El jefe del Ejecutivo ha revelado que decidió presentar un nuevo proyecto de Presupuestos aún sin tener atados los apoyos suficientes para sacarlos adelante hace tres semanas. Y lo hizo con el objetivo de mandar un mensaje de estabilidad a la UE, los organismos internacionales, y los agentes económicos y sociales.

NO DESPEJA LA INCÓGNITA DEL ADELANTO ELECTORAL

Pese a que se le ha preguntado de manera insistente por la fecha de un posible adelanto electoral, Sánchez no ha querido despejar la incógnita. Sí ha señalado, no obstante, que un posible rechazo del Congreso a sus Presupuestos no tiene por qué traducirse necesariamente en una convocatoria electoral y ha comentado con sorna que tiene aún muchas cosas por hacer cuando se le ha preguntado por el mes de marzo como posible fecha de las generales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí ha garantizado que la tramitación de los Presupuestos, en cualquier caso, no llegaría a solaparse con las elecciones municipales, autonómicas y europeas previstas para el 26 de mayo.

Montero ha asegurado que aún no se habían sentado a negociar con los partidos independentistas, pero ha dejado claro que cuando comiencen a hablar conversarán sólo sobre los números y no sobre ningún aspecto relacionado con el 'procés'.