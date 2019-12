Sánchez llamará a los presidentes de las CCAA por orden de antigüedad estatutaria

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha explicado este jueves que las llamadas que piensa hacer a los presidentes autonómicos serán por orden de antigüedad estatutaria, de forma que la primera será al lehendakari, Íñigo Urkullu.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, será por tanto el segundo gobernante autonómico al que llame Sánchez y no el primero como han pedido hoy desde el Govern como "gesto" hacia el gobernante catalán.

En declaraciones en Bruselas antes de participar en la reunión del Consejo Europeo, Sánchez ha advertido en cualquier caso de que no iniciará su ronda de llamadas hasta la semana próxima y primero tiene previstas sus reuniones del lunes con el líder del PP, Pablo Casado, y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Un día después de que el rey le propusiera como candidato a la investidura y de anunciar tanto esas reuniones como las llamadas, Sánchez ha insistido en la importancia de que "todos" se sientan "concernidos" en la necesidad de conformar un Gobierno cuanto antes.

"El Gobierno de España es fundamental ponerlo en marcha ya, tenemos que salir de este impás de estar en funciones", ha dicho el presidente, quien en concreto ha subrayado la importancia que tiene para las comunidades, "también para Cataluña", que dicho Ejecutivo se constituya.

Quiere hablar con ellos para trasladarles esa "urgencia", porque según ha dicho hay cuestiones como la financiación autonómica, la sanidad, los trenes de cercanías, las infraestructuras y otros asuntos "esenciales del día a día también de los catalanes" que deben ser tratadas con un Gobierno "en plenas funciones".

"Eso es lo que voy a trasladarle a Torra y el resto de presidentes autonómicos", ha añadido Sánchez, quien ha explicado que el orden de llamadas será el que "viene marcado por el protocolo" y no por él, según la antigüedad de los estatutos autonómicos.

Pedro Sánchez ha dividido a las formaciones políticas de la oposición entre quienes quieren facilitar la formación de Gobierno y quienes apuestan por el bloqueo.

Y como ya hizo ayer ha agradecido a ERC, que está negociando con los socialistas, haber "levantado la mano" y "no desentenderse" de la posibilidad de ayudar a "facilitar la gobernabilidad".

Ha valorado que haya varias formaciones dispuestas a lo mismo, algunas de corte regionalista y otras nacionalistas como Esquerra o el PNV.

Del otro lado, están los del "no" y, tras admitir que "esperaba eso de la ultraderecha", en alusión a Vox, ha lamentado la negativa de una formación política como el PP, que "va dando lecciones de constitucionalismo y dice que es un partido de Estado".

Así, ha dicho no entender que después de que el PSOE haya ganado cinco elecciones consecutivas -dos generales y las municipales, autonómicas y europeas- los populares "sigan sin moverse del no" y no quieran ayudar a facilitar la "única alternativa posible de formación de Gobierno".

En sus declaraciones, Sánchez ha insistido en no dar pistas sobre cuándo podría celebrarse el debate de investidura y ha repetido su frase de que "primero el qué y luego el cuándo".

"Lógicamente", ha añadido, quiere un Gobierno "cuanto antes" y con ese objetivo se trabaja desde el "minuto uno".

Ha defendido que por esa razón los socialistas no esperaron a la designación de Sánchez como candidato por parte del rey para empezar las negociaciones y ya 48 horas después de las elecciones del 10 de noviembre hubo acuerdo con Podemos para una coalición de Gobierno.

Ha insistido en que el Ejecutivo lleva "mucho tiempo en funciones" -desde los comicios del 28 de abril- y el debate político en España está "muy paralizado" y "planteado en términos de bucle", y "hay que trascender esta situación".

"Necesitamos un Gobierno cuanto antes porque hay muchos debates aquí, en el Consejo Europeo, que van a afectar a los ciudadanos y el PSOE lo que está haciendo, hablando con todas las fuerzas que han manifestado su predisposición para que la formación de Gobierno fuera cuanto antes", ha añadido.

Además ha defendido la discreción en todas las negociaciones -ayer no quiso dar detalle sobre las conversaciones con Esquerra-, y también las que sigue manteniendo con Podemos para cerrar el acuerdo de Gobierno, que "avanza en términos positivos".

"Discreción en la negociación y publicidad cuando haya acuerdo", ha añadido Sánchez.