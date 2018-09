Sánchez no opina sobre prisión de independentistas por respeto a la justicia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado hoy pronunciarse sobre la conveniencia o no de que los dirigentes independentistas permanezcan en prisión porque cree que no debe hacerlo como jefe del Ejecutivo y por respeto a la autonomía del poder judicial.

Sánchez, en una entrevista en La Sexta y tras las declaraciones de ministros como Josep Borrell y Meritxell Batet en las que han considerado que sería mejor para la situación política en Cataluña que esos dirigentes no estuvieran en prisión preventiva, no ha querido dar su opinión.

"Tengo una opinión, pero yo soy presidente del Gobierno y no puedo hacer una afirmación sobre esa cuestión. Me lo he autoimpuesto porque siempre he querido respetar y mucho la autonomía del poder judicial", ha señalado antes de asegurar: "Yo voy a defender siempre a los jueces".

Para él, algunos de sus ministros han hecho una valoración política sobre ese asunto, pero él ha dicho que, como presidente, tiene que ser "mucho más escrupuloso".

Sánchez ha vuelto a defender la vía del diálogo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha dicho que él ha dado un paso al frente proponiendo que esta crisis política tendrá que resolverse con una votación, en referencia a su propuesta de una posible reforma del Estatut.

Pero a su vez ha pedido "autocrítica" a los independentistas para que no sigan sin atender a la mayoría de catalanes que no apuestan por sus tesis.

"Torra lo que tiene que hacer es abrir un diálogo entre catalanes", ha insistido Sánchez, quien ha vuelto a negar que hubiera una rectificación respecto a la defensa del juez Pablo Llarena en Bruselas ante la demanda que le planteó el expresident Carles Puigdemont.

Sólo admite que hubo una "reflexión" tras la que se concluyó que era imposible separar el ámbito público y privado del juez porque se trata de una cuestión de Estado.