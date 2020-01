Sánchez promete que su gobierno rendirá cuentas cada 100 días del trabajo que realice y de los obstáculos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido hoy que su gobierno rendirá cuentas cada 100 días del trabajo que vayan realizando y también de los obstáculos que se encuentren para poner en marcha los objetivos que se han fijado.

Así lo ha afirmado durante su comparecencia en rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros ordinario del Gobierno recién formado. Un Consejo de Ministros que ha tenido lugar en martes, el día elegido por Sánchez para celebrar a partir de ahora los Consejos ordinarios del Gobierno. No obstante, esta semana tendrá lugar otro Consejo de Ministros, el próximo viernes, pero será con carácter extraordinario y será para realizar los nombramientos de los segundos niveles en los Ministerios.

"Vamos a rendir cuentas de los avances en cada una de las áreas, de los departamentos en cada uno de los Ministerios y queremos también rendir cuentas regularmente de los progresos que vayamos realizando en estos meses de actuación del nuevo gobierno, lo vamos a hacer cada 100 días", ha prometido Pedro Sánchez ante los periodistas.

Estas comparecencias tendrán lugar en Moncloa. "Lo haremos todos por departamentos y será lógicamente aquí", ha precisado el jefe del Ejecutivo al ser preguntado si la rendición de cuentas se hará en el Parlamento. "Imagino que la oposición no me llamará cada 100 días sino cada 100 segundos para que comparezca en el Congreso como es lógico en su tarea", ha exclamado.

Con esta rendición de cuentas se mostrarán los avances que se vayan produciendo en el país en los 5 grandes retos que, según Sánchez, España tiene por delante para esta Legislatura.

Se trata, según ha dicho, de cinco grandes transformaciones: robustecer la economía adaptándola a la evolución científica y tecnológica y generando empleo de calidad; propiciar la cohesión territorial del país a través del entendimiento y el equilibrio territorial; promover la justicia social y amparar a las personas con menos recursos; encarar la emergencia climática y alcanzar la plena igualdad real de la mujer y de cualquier persona que sufra discriminación en su vida.

Pero también informarán, según ha precisado, de los obstáculos que se encuentren en el camino para poner en marcha y lograr estos objetivos. En este contexto, Pedro Sánchez reconocido que debía unas palabras de agradecimiento a los informadores por su paciencia y perseverancia durante estos últimos dos meses.

En este tiempo ha tenido lugar la negociación del Gobierno con ERC y con el resto de fuerzas políticas para sacar adelante la investidura. Una etapa que el presidente ha calificado de "peculiar" y "compleja" y ha justificado su silencio en que las negociaciones "reclaman prudencia y discreción" y eso casa mal con la obligación de informar.

LAMENTA QUE NO TENDRÁN 100 DÍAS DE GRACIA

También y respondiendo a una pregunta sobre las cosas que se dijeron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante la campaña y su impresión ahora que el líder de Podemos está sentado en el Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo ha dicho no tener ninguna reserva del acuerdo pactado con Unidas Podemos. "Me siento muy orgulloso", ha apostillado antes de afirmar que los ministros y las ministras no son de un partido u otro, sino que lo son del Gobierno y van a contar con su apoyo.

Eso sí, les ha pedido una actitud abierta, dialogante y no impositiva para sacar adelante los proyectos, al tiempo que lamentaba que no van a tener 100 días de gracia.

"Hubiéramos preferido que se nos juzgara por los hechos pero parece que se nos va a juzgar más por los prejuicios de la oposición", ha lamentado. No obstante, ha dejado claro que eso no les va a paralizarporque se sienten plenamente legitimados para ejercer el poder democrático y lo van a ejercer.