Sánchez se abre a una prórroga del Brexit pero si sirve "para algo", no para extender "la incertidumbre"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo español "no se va a oponer a una eventual prórroga" del Brexit, pero ha dejado claro que ésta tiene que servir para algo" y tener "una perspectiva cierta de resolución" porque lo que no es razonable ni deseable es "prolongar la incertidumbre".

Según ha dicho durante un debate en el Congreso de los Diputados, ha precisado que la prórroga podría servir para que el acuerdo de retirada vuelva a llevarse al Parlamento británico para conseguir una mayoría, o bien para que éste decida que lo mejor es una unión aduanera con la UE, o para que Reino Unido celebre un segundo referéndum sobre el Brexit.

En todo caso, ha dejado claro que estas decisiones están ahora en manos del Gobierno y el Parlamento de Reino Unido donde, hasta el momento, lo que hay son "coaliciones negativas", es decir, mayorías que se forjan en contra de tal o cual política, pero no a favor.

Así lo ha afirmado tras avanzar que, aunque ahora se abra la puerta a un aplazamiento del Brexit --inicialmente previsto para el 29 de marzo-- "el Gobierno trabaja con certezas y no especulaciones", y por eso aprobará el próximo viernes el decreto con medidas de contingencia para una salida "desordenada" y sin acuerdo.

Este anuncio ha sido recibido con críticas por parte del presidente del PP, Pablo Casado, que le ha acusado de presentarlos "en tiempo de descuento" y sin acordarlo con la oposición, en contra de lo que, según ha dicho, anunció la vicepresidenta del Gobierno a los grupos políticos.

ESPAÑA ES EL QUINTO PAÍS EN APROBAR PLANES

En su turno de réplica, Sánchez ha rebatido la crítica afirmando que España será el quinto país de la UE en aprobar estos planes, después de Alemania, Francia, Irlanda y Países Bajos. Además, ha pedido a los grupos de la Cámara que sean leales y den su apoyo a la norma cuando llegue al Congreso para ser ratificado.

Por su parte, Casado le ha dejado claro que se teme que sea un decreto "ómnibus" donde el Gobierno incluya cosas para las que no quiera el voto de Podemos, sino que se las "trague" el PP. De paso, ha negado que, como ha dicho Sánchez, el Ejecutivo anterior no tuviera nada preparado.

También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, le ha reprochado que el real decreto se apruebe sin haberlo dialogado con el grupo de coordinación con los portavoces parlamentarios que anunció la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y solo se reunió una vez, liderado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. La segunda reunión, ha desvelado Esteban, se ha fijado para hoy, cuando el presidente ha anunciado el decreto.

Según Casado, el Ejecutivo presenta el decreto "a última hora", ante la preocupación de los ciudadanos españoles y británicos, votantes incluidos, y de "países europeos que no entienden que compañías como Iberia o el espacio Schengen" estén pendientes de que "un Gobierno haga su trabajo en vez de ir a Cuba de vacaciones".

Y es que Casado ha vuelto a reprochar a Sánchez su negociación para obtener garantías de que ningún acuerdo futuro de la UE con Reino Unido abarcará a Gibraltar, una negociación que se produjo precisamente mientras Sánchez estaba de visita oficial en Cuba.

CASADO: EL ACUERDO DE GIBRALTAR LE DIO "RISA" A PICARDO

Mientras el jefe del Ejecutivo ha defendido ese acuerdo como "beneficioso", el líder del PP le ha respondido que decir eso es "ridículo" y que lo que consiguió el Gobierno le dio "risa" al ministro principal de Gibraltar.

Es más, le ha advertido de que si ahora el Parlamento británico no acepta el acuerdo de salida por lo relativo a Irlanda del Norte, es porque no se contenta con que las garantías estén en declaraciones políticas, sino que quieren que esté en el Tratado de salida: "Lo que no está en el Tratado no es ley", ha dicho.

En cambio, los partidos independentistas catalanes han adelantado su apoyo a los planes de contingencia --cosa que Sánchez ha agradecido--, aunque Joan Tardà ha dejado claro que, como republicano e independentista, él es partidario de la reunificación de Irlanda y de la autodeterminación de Gibraltar.

Sobre la posibilidad o no de una prórroga, Tardà ha apostado por ser "posibilista" y ha apuntado que lo que hoy puede parecer "una debilidad" debe aprovecharse para hacer esfuerzos para que no haya un Brexit duro.