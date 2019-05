Sánchez ofrece un proyecto de oportunidades frente a la "partida de parchís" entre las tres derechas

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentado este viernes a su partido como el único que ofrece un proyecto de "oportunidades" para los ciudadanos, frente a la "partida de parchís" que libran las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox, y que genera rechazo, en su opinión, incluso entre el electorado conservador.

En un mitin ante 1.500 personas en el pabellón multiusos Espartales de Alcalá de Henares (Madrid) para arropar al candidato a la reelección en la alcaldía, Javier Rodríguez Palacios, y al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Angel Gabilondo, Sánchez ha urgido a dejarle "ultraclaro" a PP y Ciudadanos el mensaje que le dieron sus electores el pasado 28 de abril y que, según Sánchez, aún no han entendido, el de que no quieren que pacten con la ultraderecha.

Sánchez ha advertido de que los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo no van de "si la ficha verde se come a la azul, si la naranja adelanta la azul". "Las elecciones no son una partida de parchís, no van de la supervivencia de uno, de dos o de tres líderes de las derechas, sino de la supervivencia de las escuelas infantiles, de nuestra salud pública, de la educación pública y de las ayudas que necesitan los que tienen más necesidades", ha señalado.

El líder socialista ha pretendido caricaturizar a las tres derechas como unos partidos centrados en exclusiva en la supervivencia de sus líderes, mientras que ha presentado al PSOE como el único que tiene en el centro de su proyecto a España.

El proyecto socialista, ha incidido, pasa por generar "oportunidades" para los jóvenes, los parados, mientras que las tres derechas, si suman, restarán derechos, libertades y oportunidades.

Sánchez ha pedido rematar la faena de la victoria socialista del pasado 28 de abril, entre otras cosas porque el futuro Gobierno socialista necesitará de la complicidad de Gobiernos autonómicos y municipales para que su proyecto llegue a "todos los rincones" del país.

Necesitará, ha concretado, el compromiso de los ayuntamientos para que cedan suelo público para la creación de escuelas infantiles u otro tipo de centros públicos o para la construcción de vivienda pública.

EL HOGAR DE TODOS

Sánchez también ha querido marcar diferencias entre el PSOE y el resto de formaciones políticas erigiendo a su partido como el único dispuesto a hacer del lugar en el que gobiernen el "hogar" de todos, también de aquellos que piensan o sienten diferente a los socialistas.

Frente a tres derechas que ofrecen "lo de siempre: corrupción, involución y recortes", el PSOE es el único que habla de la política de dependencia, del empleo, de la reindustrialización, de las pensiones, de los servicios sociales, ha puesto en valor.

Como hoja de servicios, ha recordado la acción de su Gobierno en estos 10 meses en los que han revertido los recortes educativos, han recuperado la universalidad de la sanidad pública o han personado a la Abogacía del Estado en el proceso contra la venta de vivienda pública a fondos buitre en Madrid.