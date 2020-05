Sánchez dice que se publicarán las actas de las reuniones sobre el cambio de fase

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que se está levantando acta de las reuniones que celebran los distintos comités creados para analizar cómo combatir al coronavirus y que éstas serán públicas porque el Ejecutivo siempre ha primado la "transparencia".

Así lo ha indicado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa, en medio de la polémica generada por las quejas de la Comunidad de Madrid primero por no pasar a la fase 1 y en segundo lugar por la tardanza con la que ha recibido el informe en el que se basó la decisión de mantener a este territorio en la fase 0 por segunda semana consecutiva.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que "en todo y cada uno" de los comités técnicos que funcionan desde el estallido de la pandemia se toma nota de lo que se discute. "Se toma nota de todo, se levantas actas y serán públicas porque el Gobierno siempre ha primado la transparencia informativa desde el inicio de la pandemia", se ha defendido Sánchez ante la críticas por la falta de transparencia en la gestión de la desescalada que le han dedicado no sólo la Comunidad de Madrid, sino también la Generalitat valenciana, gobernada por el PSOE.

NO SABE EN QUE MOMENTO SE COMUNICO A MADRID

Preguntado expresamente por el hecho de que las autoridades madrileñas hayan recibido el informe técnico que denegaba su pasado a la Fase 1, unas 17 horas después de que se hiciera pública esa decisión, Sánchez ha confesado que no podía detallar en "qué minuto concreto" habría llegado ese documento al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Hasta ahí no llego", ha dicho.

Además, en todo momento Sánchez ha evitado confrontar abiertamente con las comunidades en general y Madrid en particular, incidiendo en que el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos están "en el mismo equipo" y en que su "obsesión es vencer al virus".

"Es muy importante que ahora que empezamos a acariciar la desescalada estemos todos unidos. Ahí nos quieren ver los ciudadanos, voten lo que voten, no en señalar discrepancias sino en lo que nos une, la vida, la salud y reactivar la economía y el empleo. No se puede quebrar esa esperanza por ir más rápido ni entrar en discrepancias que no son tales", ha enfatizado Sánchez.

INDICADORES PACTADOS CON LAS COMUNIDADES

En cualquier caso, el presidente ha aprovechado para reiterar que todos los indicadores que se tienen en cuenta para evaluar los cambios de fase "han sido previamente acordados con las comunidades" bajo el criterio de los expertos.

"Se produce un diálogo bilateral entre comunidades y el Ministerio de Sanidad y en una amplia mayoría ha habido un gran consenso, pude haber alguna fricción o desacople en lo que tiene ser intensidad o velocidad de la desescalada, pero al Gobierno lo que le importa es la precaución", ha indicado Sánchez.

En este punto, ha repetido que no es un problema pecar de prudencia, sobre todo teniendo en cuenta que parte de la ciudadanía aún no se atreve a salir a la calle por miedo. Además, ha reiterado que "la desescalada no es una carrera para ver quién llega antes o después".

PASO A PASO Y CON PRUDENCIA

"Vamos paso a paso, cuando Madrid, Barcelona y la práctica totalidad de Castilla y León estén en condiciones de pasar de fase, será el Gobierno de España quien lo valide y respalde, pero en la lucha contra el virus el conjunto de los gobiernos vamos en el mismo equipo", ha aseverado.

Por último, el presidente ha hecho hincapié en la máxima de que hay que defender la salud pública para salvar, no sólo vidas, sino también empleos y para poder reactivar la actividad económica.