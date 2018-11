Sánchez reclama al PDeCAT que diga a los catalanes "la verdad", que "no es posible la independencia" ni tiene mayoría

Sánchez ha respondido así al portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluìs Cleries, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Cámara Alta. Cleries ha acusado al presidente de haber cambiado la "fachada" y el "vocabulario" del Gobierno con respecto al Ejecutivo de Mariano Rajoy pero sin impulsar "un cambio profundo" y propuestas para Cataluña.

"¿Dónde está el cambio que usted anunció?", ha inquirido el portavoz independentista, que ha aprovechado para exigir ante el Pleno la dimisión del portavoz del PP, Ignacio Cosidó, por su mensaje de defensa del pacto con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y también para advertir al Gobierno de que es "cómplice".

"Esto huele mucho a podrido. Nos hace constatar que los encausados por el 1-O no tendrán un juicio justo e imparcial", ha añadido Cleries. El presidente no ha respondido al portavoz sobre este asunto al tener precisamente una pregunta a continuación con Cosidó, con el que sí ha abordado la cuestión.

Sánchez ha defendido el trabajo de su Gobierno con Cataluña, las reuniones bilaterales, las comisiones mixtas, las sectoriales, los acuerdos en inversiones, etc. Es una estrategia que gana apoyo en la sociedad catalana, ha dicho el presidente, según las encuestas que publican los medios de comunicación: entre el 56 y el 70 por ciento de los catalanes, ha asegurado, apoya "el fortalecimiento del autogobierno".

"Lo importante es que sean ustedes valientes, den un paso al frente y le digan a la sociedad catalana que no es posible la independencia, que no cuentan con mayoría y que van a sentarse con el resto de la sociedad no nacionalista y con el Gobierno de España para buscar una fórmula que no divida. Y eso se llama autogobierno", ha concluido el presidente.