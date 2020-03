Sánchez llama a "resistir" en los días duros que vienen y se justifica por los errores: nadie tiene un manual infalible

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha justificado hoy por los errores que haya podido cometer en la gestión de la pandemia del coronavirus en España porque considera que en esta situación inédita "nadie tiene un manual infalible" y ha llamado a "resistir" a los españoles en los días "largos y duros" que se avecinan, aunque les abrumen las cifras de contagio. "Unidos resistiremos los golpes de la pandemia y jamás nos rendiremos y venceremos", ha arengado.

Durante su intervención, en la que ha anunciado un macropaquete de medidas económicas que movilizarán 200.000 millones de euros para proteger a las empresas y los trabajadores de las consecuencias de la crisis, ha dejado claro que en esta situación "sin precedentes" que está viviendo el mundo "caben errores" porque "nadie tiene un manual infalible".

De esta forma trata de acallar algunas críticas que provienen de los partidos de la oposición, como haber actuado tarde o haber autorizado la manifestación del pasado 8 de marzo, por el día de la mujer. Unos días después de ésta se ha conocido que estaban contagiadas su propia mujer, Begoña Gómez, y las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Política Territorial, Carolina Darias.

Así, tras anunciar el paquete de medidas económicas, Pedro Sánchez ha afirmado, frente a las críticas, que todos los países del mundo "se están viendo sometidos a esta durísima prueba", que carece de precedentes: "nadie tiene un manual infalible".

Ha alegado que como en este asunto "no hay certezas absolutas, caben errores" y ha cargado contra quienes creen saber todo porque, según ha afirmado, éstos "no podrán aprender nada". Por eso, ha insistido en que es el momento de trabajar unidos, de "alejarnos del ruido". "Tiempo habrá de sacar conclusiones para que no vuelva a ocurrir", ha exclamado y ha apuntado, no obstante, la necesidad de reforzar el Sistema Nacional de Salud.

EL DEBATE EN LA COALICIÓN

Preguntado por las diferencias entre los socios del Gobierno de coalición sobre el alcance de las medidas que era preciso adoptar frente al coronavirus, Sánchez ha considerado normal que haya debates de fondo como el que se produjo en el Consejo de Ministros extraordinario que decretó el sábado el estado de alarma cuando de lo que se está hablando es de restringir "derechos fundamentales".

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado esta pregunta para defender la gestión de su Ejecutivo frente a las críticas por haber actuado tarde. "El Estado ha actuado desde el primer minuto porque el Estado somos todos, un ayuntamiento, una diputación, un cabildo, un Consell, una Comunidad Autónoma, el Gobierno de España", ha señalado.

"Y cuando el Gobierno de España ha tomado la decisión rotunda de decretar el estado de alarma no es porque nosotros hayamos tenido ningún tipo de discrepancia ni tengamos ninguna falta de confianza en el buen hacer de los equipos de Sanidad de los gobiernos autonómicos, al contrario (...) Les puedo garantizar que el Estado de España agradece la colaboración y la cooperación de todas y cada una de las Comunidades Autónomas, con sus peros, con sus matices, da igual la ideología a la que pertenezca ese gobierno autonómico", ha desarrollado.

"Nosotros creemos en el Estado Autonómico", ha abundado antes de incidir en que "las discrepancias y los debates son necesarios" en "horas críticas".

Se ha escudado además en que está trabajando, junto con todas las Administraciones Públicas, de acuerdo con el criterio de los científicos y con "buena fé". Y ha afirmado que cuenta, en esta lucha, con la determinación, audacia y resistencia de todos.

RESISTIR Y "TENER PACIENCIA, MUCHA PACIENCIA"

Precisamente esto último, "resistencia", es lo que ha reclamado a los españoles para los días "largos y duros" que, ha admitido, se avecinan y en los que ha insistido que hay que aplicar a "rajatabla" las recomendaciones de los expertos.

Pedro Sánchez ha asegurado que se suma a ese espíritu que ha nacido en la sociedad, que aplaude por las noches no solo a los sanitarios, sino a todos los que están trabajando para paliar la crisis y que los españoles estén abastecidos.

Cree que la amenaza del coronavirus nos está poniendo a prueba pero insiste en que se debe "mantener la calma" y "ahora más que nunca" ser responsables: Permanecer en casa, lavarse las manos a conciencia, mantener la distancia de seguridad y "tener paciencia, mucha paciencia".

En este contexto y tras afirmar que él se suma al aplauso espontáneo de la sociedad que "no se va a doblegar", ha apelado a "resistir": "aunque nos abrumen las cifras de contagio, resistiremos, aunque nos preocupe el impacto económico, que nos preocupa y ocupa, resistiremos, aunque nos cueste mantener la moral en pie, resistiremos, unidos resistiremos los golpes de la pandemia y jamás nos rendiremos y venceremos".

Ha admitido, no obstante, que el enemigo no está a las puertas, sino que penetró hace tiempo en la ciudad. "Ahora la muralla para contenerlo está en lo que hemos puesto en pie como país", ha dicho citando al "formidable" sistema de salud, el "intachable" sistema de seguridad, las instituciones educativas y culturales "entregadas", unas comunicaciones "robustas".

Pero ha afirmado que "sobre todo y por encima de todo" la muralla para contener al virus está en al comunidad de ciudadanos que compone como país. "En cada uno de nosotros y nosotras, en nuestra entereza y con esas armas pararemos al virus, resistiremos y lo venceremos y lo haremos unidos", ha concluido.

Según Sánchez, aunque ésta está siendo una prueba "dura" para el país, sin embargo ha permitido aflorar una conducta social "modélica" con ciertos comportamientos "ejemplares".

Considera, en este sentido, que hay motivos para estar "orgullosos" porque las noches se han llenado de aplausos no solo para los sanitarios, sino para todas las personas que están ayudando para paliar los efectos de la pandemia.