Sánchez respalda al rey porque "siempre ha tendido puentes con Cataluña"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado hoy la figura de Felipe VI frente a los ataques de los independentistas al asegurar que "siempre ha tenido puentes con Cataluña" y es un jefe del Estado que "reconoce y se reconoce en la pluralidad y la diversidad".

Sánchez ha elogiado el papel de don Felipe después de la reunión que han mantenido en el Palacio de Marivent de Palma, en su primer despacho de verano desde que es presidente del Gobierno y al que ha seguido un almuerzo con su esposa, Begoña Gómez, y la reina Letizia.

Ante las duras críticas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por la presencia del rey en los actos del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), Sánchez ha avalado su presencia.

"Tenemos un jefe del Estado que entiende la España plural, la diversidad de nuestro país y que siempre ha tendido puentes para con Cataluña. Esto es lo importante. Reconoce y se reconoce en esa pluralidad y diversidad", ha elogiado Sánchez.

El líder socialista ha brindado este respaldo después de que el presidente del Parlamento balear, Baltasar Picornell, dijera hace una semana que percibía que el rey quería "tender puentes" con los independentistas.

Tras apuntar que "no es portavoz de nadie" y que la relación con el Govern compete a la Moncloa, Sánchez ha añadido que lo que "hay que interpretar son las intervenciones públicas" de Felipe VI, que, a su juicio, son "bastante claras".

A los homenajes de Barcelona del día 17 se unirá la reina y varios miembros del Gobierno, en un acto de "normalidad" para mostrar su repulsa por el terrorismo y su solidaridad con las víctimas y las familias, según Sánchez.

Ha recalcado que el jefe del Estado acude "en representación del conjunto de la sociedad española para mostrar el respeto, el cariño y la empatía a los familiares" y dejar claro que "no hay fisura" en la lucha contra el terrorismo.

En su charla con el rey, Sánchez le ha puesto al tanto de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat celebrada el pasado miércoles, después de siete años inactiva, y de que en septiembre comenzarán los trabajos sobre transferencia de competencias, inversiones y los recursos de inconstitucionalidad.

En la alrededor de una hora que ha durado el despacho, Sánchez ha hecho un resumen de "la hoja de ruta clara y definida" puesta en marcha desde su llegada a la Moncloa.

En materia económica, el jefe del Gobierno ha remarcado que los indicadores apuntan a que España está en una senda de "robustez económica", si bien ha incidido en la necesidad de dar más peso a la industria y la innovación y no concentrar el crecimiento solo en el turismo, la hostelería o la construcción.

También ha puesto al tanto al rey de las medidas adoptadas en materia de inmigración, sanidad, violencia de género y cooperación entre las comunidades autónomas.

"Una nueva etapa cargada de proyectos que sacarán a España del impás, del letargo y de la inacción que ha sufrido en los últimos años", ha resumido Sánchez sobre el espíritu de su plan de gobierno.

En relación con el caso del máster del líder del PP, Pablo Casado, y la posibilidad de que la investigación pase al Tribunal Supremo, Sánchez le ha pedido que aclare las dudas sobre las presuntas irregularidades cometidas para obtener el título.

"Lo que me corresponde como presidente del Gobierno es no calificar ninguno de los procedimientos judiciales que estén abiertos. Lo que tienen que hacer los actores políticos incumbidos es hacer una valoración y dar explicaciones a los ciudadanos. Y ahí me quedo", ha asegurado Sánchez.

A la reunión con Felipe VI ha seguido el almuerzo con doña Letizia y Begoña Gómez, en su primer acto oficial junto a Sánchez desde que llegó al poder.

Los dos matrimonios se han mostrado sonrientes en las imágenes distribuidas por la Casa del Rey en la fachada de Marivent antes de la comida, en la que han degustado lomos de caballa en escabeche con verduras, pargo al horno, sorbete de cerezas y, de vino, verdejo blanco.

Sánchez y su mujer llegaron a Marivent desde Doñana (Huelva), adonde van a regresar esta tarde desde Palma para pasar sus vacaciones.

La agenda del jefe del Gobierno en la isla se ha completado con una reunión con la presidenta de Baleares, Francina Armengol.

Sánchez ha confiado en que "más pronto que tarde" se pueda aprobar el Régimen Económico de Baleares (REB) y en que se pueda avanzar en el nuevo sistema de financiación autonómica por si es posible renovarlo antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019. "El Gobierno no será el que diga que no a ese acuerdo", ha apuntado el líder del PSOE.