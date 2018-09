Sánchez retomará una agenda nacional tras regresar mañana de su gira norteamericana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emprende hoy viaje de regreso a España, donde tras siete días de gira por Canadá y Estados Unidos, volverá a retomar una agenda nacional marcada en las últimas jornadas por las polémicas en torno a sus ministros Dolores Delgado y Pedro Duque.

Sánchez, que llegará a primera hora de mañana a Madrid procedente de Los Ángeles, ha aprovechado su gira para reivindicar en todos los foros en los que ha intervenido las políticas que está poniendo en marcha.

Especial énfasis ha puesto en todo lo relativo a lucha contra la pobreza y la desigualdad, la violencia contra las mujeres, la universalización de la sanidad, las medidas contra el cambio climático y la gestión de la migración.

De esos asuntos habló en su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU, en su entrevista con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en los foros periodísticos y de política exterior en los que intervino en Estados Unidos y en su agenda final en California.

Pero también tuvo que seguir desde la distancia la evolución de las polémicas protagonizadas por su ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

Al primero de estos asuntos, las informaciones relativas a la relación de Delgado con el excomisario José Manuel Villarejo, se refirió Sánchez durante su viaje, en concreto en Nueva York, tanto en conversación informal con los periodistas como en la conferencia de prensa que ofreció en la residencia del embajador español ante la ONU.

Su mensaje es que está tranquilo, que lo que se pretende es dañar la imagen de su ministra, que no va a relevarla y que su Gobierno no acepta chantajes ni amenazas y no le va a marcar la agenda "un corrupto", en referencia a Villarejo

Sin embargo, no ha habido oportunidad de conocer su opinión sobre la situación relativa a Pedro Duque después de que el ministro tuviera que dar explicaciones de que no tuvo intención alguna de evadir impuestos con la creación de una sociedad para comprar un chalet en Jávea (Alicante).

Las informaciones al respecto surgieron el pasado jueves y desde entonces hasta el final de su viaje en la jornada de hoy no ha habido una comparecencia de Sánchez ante los periodistas.

Sí acudió el mismo jueves a un foro organizado por Reuters en Nueva York, pero el moderador no sacó a colación este asunto.

En ese foro estuvo presente otra cuestión que le ha acompañado en sus contactos bilaterales durante ese viaje, la situación en Cataluña.

Al respecto ha considerado que se pueden extraer lecciones de la experiencia de Québec y ha querido ser pedagógico comparando lo que ocurre en Cataluña con lo que pasaría si el estado de Nueva York pretende independizarse del resto de Estados Unidos sin respetar la Constitución y su gobernador huye.

En todo momento y pese a las dificultades que ha reconocido, se ha mostrado decidido a agotar la legislatura, aunque ha dejado la puerta abierta a un adelanto si los independentistas catalanes, cuyos votos son esenciales para que prosperen las iniciativas del Gobierno, optan por el conflicto en lugar de por la cooperación.

La próxima semana, Sánchez iniciará su agenda el lunes con una reunión en Madrid con el primer ministro francés, Edouard Philippe, antes de que ambos presidan un acto de entrega de documentación de ETA que obra en poder de las autoridades francesas.

El martes mantendrá un encuentro con el fundador del Foro de Davos, el miércoles recibirá al presidente de la Comunidad Valenciana y el viernes presidirá la habitual reunión del Consejo de Ministros.

Ese mismo día asistirá en Madrid al congreso tecnológico South Summit 2018 y está pendiente de concretarse si protagonizará algún acto de partido durante el fin de semana.