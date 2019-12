Sánchez se reunirá con Casado el lunes en el Congreso a las 9.30 y con Arrimadas a las 11

Este miércoles, tras verse con el Rey en el Palacio de la Zarzuela, Sánchez anunció que convocaría el próximo lunes por separado tanto a Casado como a Arrimadas para hablar de la formación de gobierno. Además, dijo que tenía intención de llamar a partir de la semana próxima a todos los presidentes autonómicos, incluido el catalán Quim Torra.

Casado ha confirmado desde Bruselas que asistirá a esa reunión a la que le ha convocado Sánchez. "Yo estaré en la cita como siempre he hecho. Siempre que me ha llamado he acudido", ha dicho a los periodistas, antes de participar en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE).

Eso sí, el presidente de los 'populares' ha criticado que el jefe del Ejecutivo utilice a los presidentes autonómicos como "comparsa" para tener "bilateralidad" con el presidente de la Generalitat. "Es vestir algo que sigue quedando al desnudo", ha enfatizado, para añadir que la "credibilidad" de Sánchez es "nula".

El líder del PP ya ha recalcado en varias ocasiones que en ningún caso apoyará una investidura de Pedro Sánchez, pero se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con el PSOE en asuntos clave y sellar pactos de Estado, facilitando así la gobernabilidad.

LAS ALTERNATIVAS QUE PLANTEAN PP Y Cs

Además, el presidente del PP considera que el PSOE y Podemos pueden buscar acuerdos con Ciudadanos, Navarra Suma y las minorías para que el Gobierno no dependa de independentistas. "Sería una fórmula de desbloqueo que no ha querido explorar", dijo anoche tras verse con el Rey en Zarzuela.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha dicho que el lunes, cuando se reúna con Sánchez, seguirá defendiendo que hay una alternativa a la "pesadilla" de un Gobierno del PSOE con Unidas Podemos que dependa de ERC y otros partidos nacionalistas.

Eso sí, ha reconocido que ve difícil convencer al presidente del Gobierno en funciones de que se abra a un pacto entre el PSOE, el PP y Cs, al tiempo que ha lamentado que los 'populares' no se muestren partidarios de esta opción porque están "pensando en gobernar después".

Arrimadas envió el pasado 2 de diciembre una carta a Sánchez para pedirle que convocara una reunión a tres, pero al final Sánchez ha convocado por separado al líder de los 'populares' y a la portavoz de Ciudadanos.