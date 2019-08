Sánchez prevé reunirse la semana que viene con PRC y PNV y deja los partidos nacionales para el final

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha indicado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comenzará a reunirse con los líderes políticos la semana que viene, comenzando por PRC y PNV, y dejará a los partidos nacionales para el final de la ronda de encuentros, previsiblemente, para dentro de dos semanas.

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, Ábalos ha asegurado que Sánchez terminará a principios de la próxima semana las reuniones con los colectivos sociales y mantendrá un encuentro con los líderes de PRC y PNV, a partir del miércoles, según ha apuntado el ministro de Fomento.

"La semana que viene se terminarán las reuniones con colectivos si queda alguna y también con los partidos de carácter territorial, así que la siguiente será para los nacionales", ha insistido Ábalos. Con esta agenda, Sánchez dejaría para dentro de dos semanas, a quince días de que se venza el plazo para poder formar Gobierno, los encuentros con los líderes del Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos.

Preguntado por si Sánchez ha mantenido algún tipo de conversación con Iglesias sobre la oferta del PSOE durante el mes de agosto, Ábalos ha asegurado que ha habido "ninguna comunicación no personal" entre ambos políticos. "Que yo sepa, no", ha puntualizado.

EL PSOE NO QUIERE IR A ELECCIONES

Ábalos también ha destacado que el PSOE no quiere ir a unas segundas elecciones generales el próximo 10 de noviembre, sino todo lo contrario, quiere evitarlas "creando un Gobierno progresista" apoyado por Unidas Podemos, pero "no" de coalición con la formación morada.

Además, el ministro de Fomento ha asegurado que quienes quieren unos segundos comicios no es el partido "que ha ganado las elecciones" sino aquellos que "esperan una segunda oportunidad" para mejorar sus resultados. Por eso, ha insistido en que hay que "aceptar" el resultado del pasado 28 de abril y hacer "un ejercicio de responsabilidad" en vez de "bloquear" la formación de un Gobierno de izquierdas.

ACUSA DEL BLOQUEO A "TODOS LOS DEMÁS" PARTIDOS

Desde su punto de vista, España se encuentra aún en funciones porque "todos los demás siguen bloqueando y empeñados en poner unas condiciones como si dependiera nuestra vida de las condiciones que pongan". "Cuando uno pierde, a veces también se exime de toda responsabilidad, pero yo entiendo que no, que no se renuncia al supuesto papel de servir a la ciudadanía, cuando hay que demostrarlo hay que hacerlo", ha señalado Ábalos para después recordar que "no hay alternativa" a un Gobierno del PSOE y que el resto de partidos deben "desbloquear" la situación política, con un voto a favor o una abstención a Sánchez.

Respecto al apoyo de la formación de Iglesias, el ministro de Fomento ha descartado volver a ofrecer un Gobierno de coalición a Unidas Podemos, como ocurrió en el mes de julio, porque "no es la única" fórmula para poder conformar un Gobierno de izquierdas, sino "una más".

"Que alguien piense que como nadie va a conseguir la mayoría absoluta, esa es la única fórmula para sumar, pues bueno, pero no es la única, es sólo una de ellas, y no tenemos necesariamente que ceder ante eso", ha dicho Ábalos haciendo referencia a la propuesta de la formación morada, que mantiene el formar un gobierno entre los dos partidos.

ADVIERTE A PODEMOS QUE UN GOBIERNO SOLO DEL PSOE TAMBIÉN ES PROGRESISTA

Además, Ábalos ha aclarado que sin Unidas Podemos dentro del Gobierno, éste seguiría siendo progresista, como ha demostrado durante el último año que ha sido "bueno y positivo" gracias a las funciones que ha llevado a cabo el PSOE. "¿No hay un Gobierno progresistas sin que forme parte Unidas Podemos? ¿Es quien nos va a dar el progreso, es que nosotros no lo tenemos?", se ha preguntado el ministro para después asegurar que el Gobierno socialista ha hecho "los Presupuestos más sociales" que ha tenido España.

"A algunos les duele porque siempre están en el juego de ganar y perder y en esa lógica es difícil negociar, evidentemente, si todo tiene un precio hay que ver qué precio tiene cada cosa, pero creo que esa lógica no es buena, de que si alguien gana el resto pierde", ha concluido Ábalos haciendo referencia a las peticiones de Iglesias, del que espera tenga "responsabilidad" y no cometa "el riesgo" de que la derecha pueda gobernar en el país, como ha pasado "en los territorios donde no ganó el pasado 26 de mayo y gobierna".