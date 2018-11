Sánchez secunda a Díaz y alerta a los indecisos contra Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha secundado este martes la estrategia de la candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y ha situado a Vox en el centro del debate electoral en la recta final de la campaña.

Lo ha hecho en Málaga, una de las provincias donde Cs podría duplicar su número de escaños frente a un PSOE con tendencia a la baja.

Ante unas 2.000 personas que rebosaban el Palacio de Congresos de Marbella, Sánchez ha acusado a Albert Rivera de "mirar a otro lado" cuando le preguntan si está dispuesto a pactar con Vox (y el PP) para quitar a Díaz el timón de la Junta.

"PP y Cs no dicen que no a pactar con Vox, uno mira para otro lado y otro se ha entregado absolutamente y abraza los argumentos de la extrema derecha", ha subrayado, siguiendo la estela que dejó Díaz anoche en el debate electoral de TVE y que ha continuado extendiendo hoy.

Apenas unos minutos ha tardado Sánchez en nombrar a Vox en el escenario, después de que Díaz recalcara que ahora votar a Cs no solo es votar al PP, sino también "votar a un partido racista, xenófobo que justifica la violencia contra las mujeres con tal de frenar al PSOE".

Con ello el presidente alerta a los indecisos del riesgo de que Vox pueda ser llave de la gobernabilidad en Andalucía, si el PP y Cs pactan con él para desalojar al PSOE del Gobierno andaluz.

Indecisos que, según el CIS, representan a una cuarta parte de los votantes llamados a las urnas este domingo.

Con el de hoy han sido dos los mítines que Sánchez y Díaz han compartido en esta campaña -el primero fue el día 17 en Chiclana (Cádiz)-y, a cinco días para la cita electoral, no está previsto ninguno más; un respaldo discreto sobre todo en comparación con el que han tenido el PP y Cs de sus líderes nacionales.

En el PSOE hay quien piensa que Díaz se ha equivocado al optar por una campaña con demasiado "acento andaluz" y no apoyarse más en el Gobierno de España, que casualmente o no en las últimas horas ha intensificado su presencia.

En varias ocasiones se ha disculpado el presidente por no haber podido participar en más actos con Díaz: "no he estado en la campaña como me hubiera gustado", ha asegurado, pero la andaluza le ha disculpado "porque lo que hay que hacer no es venir quince días de residente en una campaña, es mojarse por Andalucía, resolver los problemas y hablar de Andalucía".