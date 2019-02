Sánchez elogia el sentido de Estado de Rajoy frente al ventajismo de Casado

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado el "enorme sentido de Estado" de su predecesor, Mariano Rajoy, a la hora de enfrentarse a la declaración unilateral de independencia de Cataluña, frente a la "hipocresía", el "ventajismo" y la "irresponsabilidad" del actual líder del PP, Pablo Casado.

"Cataluña nos unió", ha dicho esta noche Sánchez sobre Rajoy, en la presentación de su libro "Manual de supervivencia", donde ha reconocido que "aprendió" de él durante la "crisis tremenda" de octubre de 2017 y que le tiene "aprecio" y "respeto".

El presidente ha argumentado que, igual que Cataluña les unió a él y a Rajoy, les "debería unir Cataluña también a los partidos constitucionalistas", a los que ha pedido que reflexiones, porque "si no, no resolveremos el problema de Cataluña y si no lo resolvemos, no podremos volcarnos en la educación, el sistema fiscal, el cambio climático....".

En el diálogo que ha mantenido con los presentadores Mercedes Milá y Jesús Calleja para presentar su libro ante unas 300 personas en un hotel de Madrid, Sánchez ha contrapuesto la actitud de Rajoy con la de Casado a la hora de enfrentarse al problema de Cataluña y ha sostenido que el "155 perpetuo" que propone el nuevo líder del PP "es una absoluta irresponsabilidad y es no conocer la envergadura de las decisiones que se tienen que tomar".

Según ha explicado, algo que supieron interpretar Rajoy y él es que "cualquier tipo de acción de esa envergadura no puedes tomarla sin ser consensuada" con el principal partido de la oposición.

Por eso, a su juicio, "estar constantemente en el 'pim, pam, pum territorial es un ejercicio de enorme hipocresía" y es "ser absolutamente ventajista".

Tras criticar que el PP exija lealtad al PSOE cuando está en el Gobierno y sea desleal con él cuando está en la oposición, ha subrayado que le gustaría recibir del PP el "mismo grado de lealtad" que él tuvo con Rajoy, con quien compartió, por ejemplo que la respuesta al desafío independentista tiene que ser "proporcional, porque eso es lo que legitima socialmente cualquier tipo de decisión y hace que la gente nos comprenda".