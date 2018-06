Sánchez, séptimo presidente en democracia y primero por una moción de censura

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha convertido hoy en el séptimo presidente del Gobierno de la democracia y en el primero en acceder al puesto gracias a una moción de censura.La moción de censura presentada por el PSOE contra el hasta ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Sánchez como candidato a sustituirle, ha obtenido la mayoría absoluta del Congreso en la votación celebrada este mediodía, tras dos jornadas de debate.De este modo, Sánchez se ha convertido en el séptimo jefe del Ejecutivo desde la instauración de la democracia, tras Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Rajoy.Es asimismo el primero en llegar a la Moncloa tras ganar una moción de censura, algo que no consiguieron ninguno de los otros tres aspirantes que recurrieron a la misma iniciativa parlamentaria: Felipe González en 1980, Antonio Hernández Mancha en 1987 y Pablo Iglesias en 2017.Se da la circunstancia de que Sánchez es el único candidato cuya investidura había sido rechazada ya antes por el Congreso, dado que se presentó a comienzos de marzo de 2016 tras pactar con Ciudadanos: en la primera votación obtuvo 130 votos a favor y 131 en la segunda, 48 horas después.Además, el secretario general del PSOE es el tercer presidente socialista, después de Felipe González (1982-1996) y José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).El sexto presidente fue Rajoy, que ejerció durante una legislatura completa (del 2011 al 2015) y, ahora, algo más de año y medio, con un intervalo en funciones de casi un año en la undécima legislatura, entre las elecciones de diciembre del 2015 y hasta cuatro meses después de las de junio de 2016.Rajoy fue igualmente el segundo jefe del Ejecutivo del Partido Popular, después de Aznar.La primera investidura de un presidente del Gobierno, la de Suárez, tuvo lugar el 30 de marzo de 1979, sin debate previo a una votación que arrojó los siguientes resultados: 183 síes (UCD, Coalición Democrática, Partido Socialista Andaluz, Partido Aragonés Regionalista y Unión del Pueblo Navarro), 149 noes (PSOE, PCE, PNV, EE, ERC, UN y UPC), 8 abstenciones (CIU) y 9 ausentes.El 20 de febrero de 1981 se celebró la sesión de investidura de Calvo-Sotelo, pero como no obtuvo la mayoría absoluta, se convocó una segunda votación que fue interrumpida el 23 de febrero de 1981 por la intentona golpista.Calvo-Sotelo fue investido finalmente el 25 de febrero, con 186 votos a favor y 158 en contra.La tercera investidura, el 1 de diciembre de 1982, llevó a Felipe González a La Moncloa con 207 votos a favor (PSOE, PCE, Euskadiko Ezquerra y CDS), 116 en contra (AP, PDP y UCD) y 22 abstenciones (Minoría Catalana, PNV y Esquerra Republicana de Cataluña).González fue reelegido el 23 de julio de 1986, esta vez únicamente con los apoyos de su partido (184), las abstenciones de los seis diputados del PNV y 155 votos en contra.La tercera investidura de González se celebró los días 4 y 5 de diciembre de 1989.En aquella ocasión, obtuvo la mayoría absoluta en la primera votación, gracias al apoyo del diputado canario de AIC, Luis Mardones, en tanto que votaron en contra PP, CDS, IU, CiU, EE, EA, UV y PA y se abstuvieron e PNV y el PAR.El 9 de julio de 1993 González resultó investido por cuarta vez presidente del Gobierno con 181 votos a favor (159 del PSOE, 17 de CiU y 5 del PNV), 165 en contra y una abstención (PAR).José María Aznar logró la mayoría requerida para ser investido presidente por primera vez el 4 de mayo de 1996, cuando recibió el apoyo de 176 diputados (156 del PP, 16 de CiU, 5 del PNV y 4 de Coalición Canaria), el voto en contra de 166 y una abstención, de Unión Valenciana.El 26 de abril de 2000, Aznar resultó reelegido con los 183 votos del PP y los de CiU y CC hasta un total de 202, el segundo mayor respaldo a un candidato desde 1979.Rodríguez Zapatero obtuvo la confianza de la Cámara el 16 de abril de 2004, con 183 votos a favor (164 del PSOE; ocho de ERC; cinco de IU; tres de CC; dos del BNG y uno de la CHA). Votaron en contra los 148 diputados del PP y se abstuvieron los 10 de CIU; los siete PNV; uno de EA; y otro de Nafarroa-Bai.La segunda designación de Zapatero se celebró los días 10 y 11 de abril de 2008, cuando obtuvo 169 votos de los diputados de su grupo, mientras que 158 (PP, ERC y UPyD) votaron en contra y 23 se abstuvieron (CiU, PNV, IU, ICV, BNG, CC, Na Bai).En cuanto a Rajoy, fue investido por primera vez el 20 de diciembre del año 2011, con 187 votos a favor, lo que le convirtieron en el tercer presidente que más respaldo ha logrado en una investidura, tras los 207 que consiguió el socialista Felipe González en 1982 y los 207 de Aznar en el año 2000.Rajoy fue reelegido el 29 de octubre de 2016, tras 314 días en funciones y después de que el 31 de agosto y el 2 de septiembre no lograra la mayoría para ser investido.