Sánchez admite tener "dudas" sobre el traspaso a Euskadi de Seguridad Social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido en el pleno del Senado que tiene "dudas" sobre el traspaso a Euskadi de las competencias del régimen de Seguridad Social, el cual está previsto en el Estatuto de Gernika.

"Usted dice que es solo gestión, pero tenemos dudas y le digo que la prioridad para el Ejecutivo es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones", le ha dicho hoy en el Senado al portavoz del PNV, Jokin Bildarratz.

En su comparecencia en esta cámara para hablar de la política de su Gobierno, Sánchez ha aprovechado para pedir al PNV que "siga la estela marcada" por el lehendakari Íñigo Urkullu de "tender puentes con el PSE y Unidos Podemos y no ceñirse solo a Bildu", para así servir de "ejemplo inspirador" en la crisis catalana.

Sánchez, que se ha referido así al reto de renovar el Estatuto de Gernika, contestaba de esta forma a Bildarratz, después de que éste le instara a ser "valiente" con Cataluña y a "reconocer la realidad plurinacional del Estado" español para "avanzar hacia un nuevo modelo de Estado" sobre esa base.

"A mí me gustaría que el PNV siguiera la estela marcada por el lehendakari Urkullu de tender puentes con la parte no nacionalista de Euskadi, que es el PSE, Unidos Podemos y otras formaciones políticas del Parlamento, y no ceñirse única y exclusivamente a Bildu, porque estarán solamente haciendo una reforma para la parte nacionalista en Euskadi", ha señalado.

En esa línea, ha advertido a los nacionalistas vascos de que pueden ser un "ejemplo inspirador" para lo que está ocurriendo en Cataluña, con una Generalitat y unos partidos independentistas que "solamente se miran al ombligo, mandan mensajes solo para sí mismos y cada vez más para una minoría cada vez más extremista en el lado independentista".

Tras apelar a la moderación, la serenidad la convivencia y la generosidad de los responsables políticos, Sánchez ha dicho estar convencido de que se puede "aprender mucho" de lo que ha ocurrido en Euskadi.