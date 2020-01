Sancionarán al jefe de las prisiones salvadoreñas por negar información de sus viajes

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador abrió un proceso administrativo para sancionar al viceministro de Seguridad y director de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna, por negarse a entregar datos sobre un viaje a México, señaló este viernes dicha entidad.

"El IAIP inició un procedimiento administrativo sancionatorio" por "el presunto cometimiento de la infracción muy grave" de "no proporcionar información cuya entrega haya sido ordenada por este instituto", indicó en un comunicado.

La institución mandó a la Dirección General de Centros Penales (DGCP), que dirige Luna, a revelar el "detalle de costos y origen de la financiación de cada uno de los viajes autorizados y realizados en el exterior", lo que incluye información acerca de su visita a México en 2019, que causó polémica en el país.

Esta orden se dio en respuesta a la solicitud de un ciudadano hecha mediante los canales de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), luego de que la DGCP le negara dicha información.

El plazo para que dicho ente entregara la información venció el jueves.

De acuerdo con la DGCP, la representación legal de Luna indicó que apelará la resolución en la que se ordena la entrega de la información ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo.

La LAIP establece como sanción para este tipo de infracciones una multa de entre 6.000 y 12.000 dólares, lo correspondiente a 20 y 40 salarios mínimos del sector comercio (300 dólares), respectivamente.

En noviembre de 2019, se filtró en las redes sociales una imagen de Luna en la que supuestamente se encuentra en un avión privado con una mujer, de la que se desconoce su identidad y el parentesco con el funcionario, lo que desencadenó una serie de publicaciones cuestionando el origen de los fondos de dicho viaje y que marcaron tendencia en Twitter en El Salvador.

El funcionario, que no negó la veracidad de la fotografía, señaló en la misma red el 30 de noviembre de 2019 que cometió "un error infantil en reflejar una imagen que contrasta con la vida en el país", pero señaló que "no he gastado fondos públicos para viajes".

Explicó ese mismo día que fue "invitado a México a conocer diversos proyectos de seguridad".

"Viajé ida y regreso por (la aerolínea) Avianca (también invitado) y, para poder realizar el viaje completo en poco tiempo, los vuelos internos (dentro de México) nos fueron ofrecidos sin costo alguno en vuelo privado", añadió.

De acuerdo con una publicación del periódico local El Faro, dos oficinas del Gobierno de México consultadas por una ONG negaron haber invitado al titular de la DGCP.

El medio señaló que las secretaría de Seguridad y de Relaciones Exteriores de México dieron esa información en respuesta a una solicitud del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), de la Fundación para el Desarrollo (FUNDE).