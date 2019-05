Sandel ve una "excepción" en España al efecto de las "revueltas populistas"

El filósofo estadounidense Michael Sandel afirma que las "revueltas populistas" que han surgido en numerosos países se dirigen contra todos los partidos convencionales, pero sus "víctimas" son los "partidos de centro izquierda", aunque considera que España y Portugal son las "excepciones" a este efecto.

Sandel (Minneapolis, 1953), profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard y Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018, ha ofrecido esta tarde una conferencia en la Universidad de Deusto, cuyo paraninfo se ha llenado para escuchar al filósofo.

Al tratar de responderse a la pregunta de qué ha ido mal en la política democrática para llegar a la situación actual, Sandel aprecia "dos fuentes profundas de la frustración" de los ciudadanos: un discurso político "vacío, carente de significado moral", y el hecho de que "el pensamiento y los valores del mercado empiezan a dominar sobre todos los valores de la vida".

Sandel observa en la sociedad "mucha ira, resentimiento y frustración" de los ciudadanos, y dice que se ha generado una "reacción populista" contra los partidos convencionales y las "élites políticas", parte de lo cual tiene que ver con asuntos como la inmigración o el libre comercio.

Considera que hay un "vacío moral" en los discursos de unos políticos que "no se escuchan, se gritan eslóganes y pasan los unos de los otros", cuando "eso no es una deliberación democrática". Lo que hay que hacer, ha añadido, es "escuchar más a quienes no estamos de acuerdo con ellos".

Junto a ello, en las últimas tres o cuatro décadas, el "pensamiento y los valores del mercado" se han introducido de tal forma que "ha llegado a definir el discurso político y la vida cívica".

"En la actualidad nos hemos convertido en sociedades de mercado", ha añadido Sandel.

Entiende que hay una "tendencia política" que confía en que los mercados sean "neutros" y solucionen los "desacuerdos", pero asegura que "es un error poner un juicio moral en manos del mercado".

Sandel cree que las "revueltas populistas" han llegado tras décadas de "globalización neoliberal" que ha producido "cada vez más desigualdades", y tienen "características oscuras" como la xenofobia o el racismo.

"Las revueltas populistas representan el fracaso político de los partidos convencionales", afirma.

En su opinión, esas revueltas surgidas en numerosos países "se dirigen contra las elites de los partidos convencionales, pero sus víctimas son los partidos de centro izquierda, con las excepciones de España y Portugal".

Esos partidos, añade, "aceptaron la manera tecnócrata del discurso público y han dejado a los ciudadanos con sensación de abandono".

Michael Sandel sostiene que los partidos de centro izquierda "deben aprender de las protestas populistas que les han desplazado", pero no incorporando aspectos como la xenofobia, sino teniendo en cuenta las "quejas legítimas" de los ciudadanos.

Para el filósofo estadounidense, "no es fácil separar el populismo de las quejas legítimas", aunque afirma que "hay que intentarlo".

Sandel ha rematado su conferencia con la reivindicación de un "discurso moral revitalizado" en la política.