Sandinistas ven un respaldo a Ortega en la declaración de la OEA sobre Nicaragua

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua consideró hoy como un respaldo al presidente Daniel Ortega la declaración aprobada por la Asamblea General de la OEA en la que se pide el "cese inmediato" de la violencia en el país sin dirigir esa solicitud al Gobierno.

"La OEA ha dado un respaldo a la posición del presidente Daniel Ortega", quien ha llamado "al diálogo nacional, sin condiciones", dijo a periodistas el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional (Parlamento), el diputado sandinista Jacinto Suárez.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el martes una declaración para pedir el "cese inmediato" de la violencia en Nicaragua, aunque no dirigió esa petición al Gobierno de Ortega, al que grupos humanitarios señalan como responsable.

El diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos-, fue suspendido poco después de haber comenzado a mediados de mayo y tras la propuesta de los sectores civiles de adelantar las elecciones como salida a la crisis, lo que el Gobierno tildó de "golpe de Estado".

Para Suárez, el diálogo está estancado porque la contraparte al Gobierno ha estado obcecada en planteamientos "inconstitucionales" y nada razonables.

"Estos grupos creen que hacer oposición es hacer obcecación, solo saben decir no, no y no, entonces hay que buscar nuevos actores que ayuden a la salida del diálogo. Si no hay diálogo, este país se cae y por eso el presidente Ortega ha buscado nuevos actores que ayuden al diálogo" y a lograr "una solución negociada y pacífica", indicó.

"La posición de la OEA ha sido la misma, de mantener una solución democrática sin golpes de Estado y aquí la oposición ha estado obcecada en un golpe de Estado", agregó.

Desde el 18 de abril, Nicaragua vive su crisis más sangrienta desde los años ochenta con al menos 127 muertos y un millar de heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).