Sanguinetti anuncia su precandidatura para las presidenciales uruguayas

El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, de 83 años, presentó este viernes su precandidatura en el Partido Colorado para los comicios presidenciales de 2019.

"Voy a ser candidato a la presidencia de la república, ¡Sí señores!", anunció desde su casa en una rueda de prensa el que fue mandatario de Uruguay entre 1985-1990 y 1995-2000 y es uno de los referentes del retorno de su país a la democracia.

El también escritor señaló que volvió a la política como "un deber de conciencia", pues dijo que veía que su partido "se deshilachaba".

"A mi edad se imaginan que no ha sido una cosa sencilla, pero hice toda una campaña de precalentamiento o de pretemporada el año pasado, salió bien, la gente respondió y esa marea me trajo hasta aquí, vamos a ver hasta dónde me lleva", anotó el político.

Con respecto a su programa electoral, el expresidente dijo que su campaña se centrará en la seguridad, puesto que es un "gran tema de preocupación ciudadana", pero también en la educación y el empleo.

Mientras que, a nivel internacional, Sanguinetti declaró que Uruguay tiene que volver a mirar "en grande".

"Estar encerraditos ahí en un Mercosur, negarnos a los tratados de libre comercio, eso es mirar en chico, eso es mirar para abajo; el país tiene que innovar e incorporarse a ese mundo", comentó.

Durante el mes de febrero, surgió en las redes sociales la campaña #SanguinettiVolvé, movimiento en el que varias personas pedían al también periodista que se presentara como una opción para las elecciones presidenciales de este año.

Ante esta corriente, Sanguinetti respondió con un vídeo en el que agradecía la petición de los militantes y ratificaba que en marzo comunicaría cómo iba a "salir a luchar".

Otros políticos que se han presentado como opciones en el sector Batllista son el exdiputado Aníbal Gloodtdofsky, el economista Ernesto Talvi, el abogado José Amorín Batlle y el exministro de la Corte Electoral Edgardo Martínez Zimarioff.

En junio de 2019, el pueblo uruguayo votará, en una única elección, por su favorito entre los precandidatos de todos los partidos.

Así, los que obtengan más votos en comparación con los demás candidatos de su misma fuerza política en estos comicios serán quienes disputen la Presidencia del país en octubre de 2019.