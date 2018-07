Santamaría reprocha a Casado que no estaría compitiendo por la Presidencia si no hubiera ganado las primarias

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha presentado este sábado como la candidata de las bases, ha asegurado que cuenta con la "legitimidad" que le han dado los afiliados en la votación en primera vuelta de las primarias y ha llamado a la integración con un mensaje a su rival, Pablo Casado. "De no haber ganado, no estaría en esta tribuna, estaría en tu lista, Pablo, si me lo hubieras pedido", le ha remarcado.

Así lo ha puesto de manifiesto Sáenz de Santamaría durante su discurso ante el plenario del XIX Congreso Nacional del PP que este sábado elegirá al sucesor de Mariano Rajoy al frente de la formación, una alocución que ha iniciado a los gritos de "presidenta".

La exvicepresidenta ha comenzado destacando que los afiliados son "lo mejor" que tiene el PP y, por tanto, son "los grandes protagonistas" de este proceso de primarias en el PP para reivindicarse como la ganadora de las bases. "Con toda humildad soy su candidata y quiero ser vuestra presidenta, la de todos --ha proclamado--. Estoy aquí porque los afiliados han confiado en mi y hoy os pido que también lo hagáis".

Santamaría cree que los afiliados han visto en ella a uno de los suyos y que, por eso, le han votado como "la mejor opción" para representarles, para ganar no sólo este Congreso Nacional, que también, sino todas las elecciones que el PP tiene por delante. "Me han elegido para al PSOE y a Pedro Sánchez y para derrotar también a los populistas y a los quiere romper Espaañ", ha añadido la exnúmero dos del Ejecutivo.

Santamaría ha puesto de relieve que ha cumplido con el compromiso que adquirió de acudir a este Congreso haciendo una campaña "en positivo", "no contra nadie sino a favor del PP", y ha reiterado que "nunca" ha visto a ningún compañero como un adversario. "Los adversarios --ha recalcado-- han sido siempre los mismos que los de Pablo y están ahí fuera: los socialistas, los populistas y los independentistas".

La exvicepresidenta ha clamado que "la mayor fortaleza" del PP es la unidad para remarcar su defensa de la integración y ha apuntado que sumar exige "voluntad de acordar" y que, por su parte, "no ha faltado ni faltará". "Todos somos un equipo", ha proclamado.

"LEALTAD" CON EL PP

En este punto, Sáenz de Santamaría ha insistido que su "legitimidad" está en los afiliados y su "lealtad" con el PP. "Es la única lealtad que entiendo y que exijo. Yo también soy leal", ha declarado, recordando a las palabras que este viernes pronunció el exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy.

Leal, ha insistido, y "consecuente". "Si hace 15 días el PP, en voz de sus afiliados, no me hubiera dado un respaldo mayoritario, yo no estaría en esta tribuna", ha aseverado, para recriminar, a renglón seguido, a Pablo Casado que haya continuado adelante rechazando una candidatura de integración. "De no haber ganado, estaría en tu lista, Pablo, si me lo hubieras pedido", le ha soltado.

Visiblemente emocionada, Santamaría se ha presentado como una persona "de palabra" que "siempre" ha estado donde le ha pedido el partido --en su última etapa "haciendo país" con Mariano Rajoy--, su vocación de "servicio a España" y de defensa del interés general de los españoles.

"Y mi vocación de servicio me llevó al PP porque el PP es el mejor lugar para creer y servir a España, el mejor lugar para defender la libertad y la igualdad --ha dicho-- porque mi partido es el que más ha apostado por la igualdad real de oportunidades". En este punto, Santamaría ha enumerado algunos "ejemplos" de mujeres del PP, entre las ha citado a Rita Barberá, Soledad Becerril, Teófila Martínez, Isabel Tocino, Luisa Fernanda Rudí, Ana Pastor o Loyola de Palacio, sin citar en esta lista a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

"Soy una de vosotros", ha proseguido Santamaría, una persona que "habla claro" y que "no tiene nada que esconder" y una persona que cree, como todos sus afiliados, en la unidad de España, en la Constitución, en la libertad para vivir en democracia y en la igualdad de los españoles.

"YO SOY DE LA ESPAÑA RURAL"

"Ésta son nuestras convicciones, las que definen al mejor PP", ha señalado Santamaría, quien ha hecho hincapié en la fuerza territorial del PP para recalcar su compromiso de que "contará más" con los presidentes y líderes autonómicos y reforzar las estructuras de coordinación. "Quiero que tengamos un consejo de la España rural, porque yo soy de la España rural", ha afirmado.

"Yo quiero el mejor PP", ha enfatizado, un partido que se construya de "arriba a abajo", en el que quepan "todos" y sólo sobren los "corruptos", y que siga defendiendo "lo mismo en todas partes", no uno "oportunista" que cambia en cada momento y según el lugar, en alusión velada a Ciudadanos.

"Quiero un partido abierto, plegado sobre sí mismo y que si se va abriendo sólo sea para incorporar a gente", ha dicho, ilustrando sus palabras con un abanico. "¿Dónde están nuestros principios y valores? En cada una de las varillas del abanico, que siguen siendo firmes y que son el armazón común de nuestro proyecto político", ha dicho.

Durante su discurso, Santamaría ha lamentado la pérdida de votos que ha sufrido el PP en los últimos años y que, en su opinión, "tienen nombre de corrupción". Ahora bien, ha querido dejar claro que el PP no tiene más corrupción que otros partidos, pero sí que les "ha pesado mucho más que al resto". "No me puedo comprometer a cambiar el pasado, pero sí a que no vuelva. Tenéis mi palabra", ha garantizado, antes de advertir de que no aceptará lecciones en este sentido.

Santamaría ha reivindicado el PP como el partido Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco y de tantos otros que quedaron en el camino, "los héroes de la libertad", y se ha comprometido a estar siempre del lado de sus familias, al tiempo que ha elogiado la "dignidad" de aquellos alcaldes y concejales que trabajan "sin cobrar un euro", el trabajo de Nuevas Generaciones.

ELOGIOS PARA RAJOY

La exvicepresidente ha señalado que quiera seguir construyendo el partido sobre el trabajo de su fundador, Manuel Fraga, de Antonio Fernández Mancha, de José María Aznar y del presidente Rajoy, ha sacado pecho de la gestión económica y de la crisis política durante su etapa en el Gobierno --"he defendido la unidad de España con uñas y dientes", ha dicho--, y ha pedido el voto para poder seguir haciendo frente a los "demagogos" y para que el PP siga haciendo "lo mejor que sabe hacer: gobernar". "Tengo toda la fuerza que me hace falta", ha dicho.

Santamaría ha concluido su discurso ensalzando la labor del expresidente Rajoy, "un gran gobernante" y una "grandísima persona" con la que se ha sentido "privilegiada" de haber aprendido durante 18 años de su "amor a España" y de su "generosidad" y "entrega" a sus compañeros.

Pero también de su lucha por la "unidad" e "independencia" del PP. "La única tristeza que traigo es que no haya conseguido traer una candidatura de integración. Probablemente sea yo la responsable", ha insistido, momento en el que el plenario ha gritado al unísono "unidad". "Tú y el partido la merecen", ha rematado, para reiterar que si sale ganadora, tendrá espacio en su lista para integrar a los compañeros.

Santamaría ha concluido llamando a todos a salir "unidos y fuertes". "He venido a pedir vuestra confianza con humildad, pero no vengo con las manos vacías, sino con mi experiencia en el Gobierno y en la oposición y con los votos de los afiliados, que tenéis la posibilidad de enmendar, pero os he aportados algunas razones para ratificarlos", ha concluido.