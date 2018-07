Santamaría pide a Casado integración y promete generosidad

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que ha ganado la primera vuelta de las primarias del PP, ha pedido al segundo candidato en esta carrera, Pablo Casado, "integración y unidad", y ha prometido "generosidad" con todos en el partido.

En rueda de prensa tras conocerse los resultados, Sáenz de Santamaría ha señalado que los militantes "quieren y merecen" ese "esfuerzo" por la integración y la unidad para llegar al congreso, y ha asegurado que también piensa hablar con las otras candidaturas, en las que hay, ha subrayado, personas "extraordinarias".

Ha añadido que en cualquier caso se dejará la piel por ganar el congreso del partido y ser la próxima presidenta del PP y del Gobierno.

"Que la primera frase sea muy clara: hoy ha ganado el Partido Popular", ha dicho para comenzar Sáenz de Santamaría su comparecencia, en la que ha tenido palabras de gratitud y reconocimiento para todos los afiliados, para los candidatos -"somos todos compañeros de partido", los interventores, los compromisarios y los trabajadores del PP.

Sáenz de Santamaría ha recordado que su campaña ha sido "de mano tendida y en positivo" y que tiene la "tranquilidad" de haber cumplido la palabra que dio cuando presentó su candidatura.

"Nadie me habrá escuchado una descalificación. Por ello me puedo dirigir a todos los afiliados, los que me han apoyado y los que no han apoyado mi candidatura, me merecen el mismo respeto", ha recalcado.

Pero la mayor parte de su comparecencia ha estado dedicada a explicar el esfuerzo de "integración y unidad" que va a realizar a partir de ahora, especialmente con el candidato que ha pasado con ella este primer corte de las primarias, Pablo Casado, al que ha pedido ofrecer juntos a los afiliados esa candidatura unitaria.

Sin embargo, no ha concretado qué está dispuesta a ofrecer a Casado y si esa oferta pasa por la Secretaría General del PP, porque es algo que tiene que hablar primero con él.

Sí ha dicho que abrirá un "diálogo muy amplio" y le transmitirá la voluntad de los afiliados que ha palpado durante la campaña y que piden "unidad" e "integración".

Ha explicado que había llamado a María Dolores de Cospedal, una vez conocidos los resultados, pero que no ha podido hablar con ella, aunque su intención es hablar con todos los candidatos.

Así, ha dicho que hará un "esfuerzo enorme de generosidad" al resto de candidatos y a sus equipos, para que "sigan contribuyendo a hacer crecer" al PP.

"Voy a contar con todos ellos y voy a hablar con todos ellos", ha insistido Sáenz de Santamaría, no sin recalcar "con humildad" que tiene "la firme determinación" de dejarse "la piel" para ganar el congreso de su partido y ser la presidenta del Partido Popular "y la futura presidenta del Gobierno".

Santamaría ha subrayado que su candidatura ha sido la más votada por los afiliados y que ha ganado en la mitad de las circunscripciones, y lo ha dicho al ser preguntada por si Casado puede unir fuerzas ahora con María Dolores de Cospedal de cara al congreso.

"Voy a respetar la posición de cada uno, pero la militancia merece un esfuerzo de integración", ha dicho la candidata quien, tras afirmar que es respetuosa con las reglas del congreso y con lo que puedan pensar el resto de candidatos, ha añadido que como lista más votada, debe hacer el mayor esfuerzo de generosidad y va a hacerlo.

Ha reconocido que es cierto que el PP ha defendido en las elecciones municipales y autonómicas que gobierne la lista más votada y que ella no iba a realizar un ejercicio de incoherencia en ese sentido.

"Por eso, creo que con este aval de ser la lista más votada, el esfuerzo de generosidad e integración hay que hacerlo, y lo haré con todos los compañeros, especialmente con Pablo", ha manifestado.