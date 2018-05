Santamaría, Cospedal y Pedro Sánchez acudirán este miércoles a la fiesta del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, asistirán este miércoles a la festividad del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Por parte del PSOE, será su secretario general, Pedro Sánchez, el que encabezará la delegación socialista que acudirá a estos actos conmemorativos que se celebrarán en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

La Comunidad de Madrid vivirá este miércoles la celebración del Dos de Mayo más convulsa, con el presidente autonómico en funciones, Ángel Garrido, a la cabeza y tan solo una semana después de la salida del Ejecutivo de Cristina Cifuentes tras la polémica del máster y el vídeo de 2011 sobre su supuesto robo de cremas en un supermercado.

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy --que este miércoles estará en Burgos--, esperará a que pase esta festividad del 2 de mayo para anunciar su propuesta de candidato a presidir el Gobierno regional. Aunque la decisión no está tomada, fuentes de la dirección nacional del partido hacen hincapié en que hay que abrir una "nueva etapa" y eso les lleva a descartar a Garrido por su vinculación con Cifuentes.

Sobre la mesa hay varios nombres para presidir la Comunidad de Madrid hasta mayo de 2019, fecha de las elecciones autonómicas: Enrique Ossorio, Juan Antonio Gomez-Angulo, Alfonso Serrano, Carlos Izquierdo o Pedro Rollán, entre otros. Una vez despejada esta incógnita, Rajoy y la cúpula del PP decidirán quién estará al frente del partido y todo apunta a que finalmente se inclinarán por una gestora, que permite a 'Génova' colocar a personas de su confianza en el PP madrileño.

SANTAMARÍA Y COSPEDAL, PROTAGONISTAS EN SOL

En Moncloa aseguran que Santamaría acudirá a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, "como todos los años anteriores", dada su condición de diputada nacional por Madrid. Sin embargo, su presencia en plena crisis del PP en Madrid cobra especial protagonismo.

De hecho, algunos cargos del PP vuelven a defender en privado la candidatura de la vicepresidenta, bien para la Comunidad de Madrid, bien para el Ayuntamiento, ante la necesidad de contar con "candidatos de peso" para no perder Madrid en los comicios de 2019. Un revés electoral en esta plaza frenaría las posibilidades del PP de ganar en las generales.

Algunos como el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo defienden abiertamente que sea candidata del PP a la comunidad en los comicios del próximo año. A su entender, ha demostrado ser "una magnífica gestora", "podría ser un cartel atractivo" y, además, gobernar una comunidad es una "magnífica credencial" si quiere aspirar después a la sucesión de Mariano Rajoy.

Otra de las protagonistas de la jornada será la secretaria general del PP, que fue la encargada de trasladar a Cifuentes la orden de Rajoy de que tenía que dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid tras la difusión de la cinta de 2001 sobre el hurto de productos cosméticos en un híper.

Cospedal ha sido en las últimas semanas uno de los principales apoyos de Cifuentes y, de hecho, la expresidenta de la Comunidad de Madrid así se lo reconoció en la misiva que le envío la pasada semana para comunicarle su renuncia a la presidencia del PP madrileño. "No hace falta que haga especial mención, María Dolores, a mi lealtad hacia ti, no solo porque eres la secretaria general del partido sino porque también eres mi amiga, y siempre me lo has demostrado", decía en la misiva.

Desde la dirección nacional acudirán también a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, el vicesecretario de Política Social y Sectorial, Javier Maroto; y el coordinador de Organización, Juan Carlos Vera, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

Casado --que también estuvo en el foco por un máster similar al de Cifuentes, pero sobre el que el que ofreció todo tipo de explicaciones, según la dirección del partido-- lleva meses figurando en las quinielas como posible cartel para las municipales de 2019. En este momento, es una de las principales personas por las que 'Génova' podría decantarse para formar parte de la gestora que pilotará el PP de Madrid hasta el próximo congreso.

SÁNCHEZ ENCABEZARÁ LA DELEGACIÓN SOCIALISTA

El secretario general del PSOE encabezará la delegación socialista que asistirá este miércoles a los actos conmemorativos del Día de la Comunidad de Madrid. Allí estarán también el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, y el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

Precisamente este martes ha acusado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de decir que apuesta por la regeneración democrática en la Comunidad de Madrid y apoyar al mismo tiempo, a un candidato del PP "sin saber el nombre". "Rivera tiene que ser coherente con sus afirmaciones de que el PP es un partido podrido; si es un partido podrido evidentemente no puede haber ningún candidato limpio", ha enfatizado.

Sin embargo, Albert Rivera no estará presente este año en los actos de la Comunidad de Madrid, dado que está de viaje en Argentina y Chile. Por parte del partido naranja está prevista la presencia de Ignacio Aguado, Begoña Villacís y Miguel Ángel Gutiérrez.

RAJOY ESTARÁ EN BURGOS CON MÉNDEZ DE VIGO

En el Día de la Comunidad de Madrid el jefe del Ejecutivo asistirá en Burgos a la firma del acuerdo de colaboración para rehabilitar el antiguo Hospital de la Concepción como nueva sede del Archivo Histórico Provincial y para la ampliación del Museo de Burgos.

En esta visita estará acompañado por el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, que el año pasado sí que asistió a la festividad del 2 de mayo junto a Sáenz de Santamaría.