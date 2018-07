Santamaría: "Hago campaña en positivo y no hablo de otros candidatos ni de los que han sido presidentes del PP"

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este lunes que está haciendo una campaña "en positivo" entre los afiliados del PP y ha recalcado que no está hablando de los otros aspirantes a suceder a Mariano Rajoy ni de los que han sido presidentes del Partido Popular, en alusión a José María Aznar.

Así se ha pronunciado antes de participar en un acto con afiliados del PP del madrileño distrito de Salamanca al ser preguntada por las declaraciones del también candidato a presidir el partido, Pablo Casado, asegurando que no entendía por qué otros aspirantes renegaban del expresidente Aznar.

Sáenz de Santamaría ha estado acompañada en este acto por los exministros Iñigo Méndez de Vigo, Álvaro Nadal y Alfonso Alonso, así como por los diputados Mari Mar Blanco y Antonio González-Terol y el concejal Iñigo Henríquez de Luna. También ha acudido el histórico dirigente Marcelino Oreja.

"MIRAR AL FUTURO"

Sáenz de Santamaría ha asegurado que hay que "mirar al futuro" aprovechando lo que han hecho cuando han gobernando y proponiendo nuevas ideas a los españoles "en positivo". "No entiendo por qué hacer campaña en negativo cuando lo bonito de estar en política es crear, construir y ampliar nuestro partido", ha resaltado.

"Estoy haciendo una campaña en positivo, hablo de mi campaña, no hablo de otros candidatos ni de los que han sido presidentes del Gobierno y presidentes de mi partido. Si uno se presenta en positivo, cuenta lo que quiere hacer con ilusión, no tiene por qué hablar mal de nadie y yo no estoy hablando mal de nadie. Solo estoy diciendo las verdades del barquero, de Pedro Sánchez y del Gobierno socialista", ha resaltado.

Al ser preguntada si está orgullosa de los Gobierno del PP, Sáenz de Santamaría ha subrayado que cuando el Partido Popular ha gobernado ha hecho "muchas cosas en este país". "Siempre que gobernamos creamos riqueza y empleo", ha recalcado, para añadir que hay que poner en valor lo que ha hecho el PP porque si no "se pone en riesgo".

Dicho esto, ha solicitado trabajar de cara al futuro para recuperar el Gobierno y ha reiterado que ella es la persona que puede llevar al partido a ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas, así como recuperar La Moncloa. A su entender, con su candidatura a la Presidencia del Gobierno pueden "volver muchos votantes" que dejaron de confiar en el partido.

"TENGO GANAS Y TENGO EXPERIENCIA"

Durante su mitin, con varias decenas de afiliados del PP entregados, la exvicepresidenta ha asegurado que para recuperar el gobierno hay que tener ganas y ha recalcado que ella tiene "energía, ganas y experiencia". "A Pedro Sánchez le han mandado tripular un Boeing 447 sin haber cogido en su vida una avioneta y en eso no basta con ponerse unas gafas de sol porque gobernar es muy difícil", ha manifestado.

Sáenz de Santamaría ha dicho que ahora "se ha puesto de moda" el presidente francés, Enmanuel Macron, y "todo el mundo quiere ser" como él y hacer "una plataforma", en alusión a Ciudadanos. "Yo solo quiero que el PP sea el mejor PP, el que conecta con la gente, tiene principios y se construye de abajo a arriba", ha apostillado.

Además, ha asegurado que el centro-derecha es del PP. "El espacio de centro-derecha es nuestro y no nos lo pueden robar", ha subrayado, para añadir después que hay que "colocar a Ciudadanos donde tiene que estar, a ser posible en la irrelevancia".

Preguntada por qué el PP no derogó la Ley de Memoria Histórica cuando gobernaba, ha recordado que el ponente de esa norma fue el exministro Jorge Fernández Díaz hace casi 10 años y que pactó entonces "algunas cosas" con los socialistas, que estaban en el Ejecutivo. "Hemos sido congruentes con esa negociación", ha afirmado, para añadir que Sánchez está planteando asuntos sobre el Valle de los Caídos que "no son posibles".