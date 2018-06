Santamaría quiere ganar para que Sánchez "esté el mínimo tiempo posible"

La candidata a la Presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado hoy que quiere ganar con el objetivo de que Pedro Sánchez "esté el mínimo tiempo posible en el Gobierno para que no desmonte todo lo que los españoles han logrado con tanto esfuerzo".

En el acto con el que ha abierto su campaña en Málaga, Sáenz de Santamaría ha afirmado que se presenta "no solo para ganar el congreso" del PP, sino porque cree que puede "ganarle las elecciones a Pedro Sánchez".

Ha subrayado que "la política se dirige no desde los aparatos ni desde los comités de dirección, que también, sino escuchando a los militantes", y que el PP "se va a renovar abriéndose, escuchando la opinión de los militantes de abajo a arriba" porque tiene que "coger la esencia de sus sedes".

En este sentido, se ha comprometido a que si dirige el PP, el comité de dirección se reunirá al menos una vez al mes "fuera de la sede central, en las comunidades autónomas, para que vayan el presidente regional y el provincial y cuenten los problemas que tienen y cómo ven los debates generales que hay en España".

"A veces nos gusta mucho hablar en los atriles, pero este partido se hace escuchar", ha añadido la candidata, que ha anunciado que, como Juanma Moreno -presente en el acto- "es el primero que se examina", el primer comité de dirección "después del 21 de julio será en Andalucía".

La exvicepresidenta del Gobierno ha recordado su trayectoria en el PP "de la mano de (Mariano) Rajoy", con el que ha trabajado durante dieciocho años, y ha confesado que "echa de menos" el tiempo en el que "la primera, la segunda o la tercera llamada del día era la del presidente".

"He sido aparato, ahora no lo soy pero lo he sido y lo reivindico", ha resaltado Sáenz de Santamaría, que ha calificado la etapa de oposición emprendida en 2007 como la "más apasionante" de su vida, antes de ganar en 2011 las elecciones para la "tarea dificilísima de sacar a España de la crisis".

Ha asegurado que se presenta con "convicción" porque el PP "es el partido de los principios y valores de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles" y el que "coge España siempre que la arruinan los socialistas y la coloca en la senda del crecimiento y del bienestar".

También es "el partido de la libertad, el de Carlos Iturgaiz -también presente en el acto-, de gente que lo ha pasado mal y ha dado su vida en España para que haya libertad, el partido de Martín Carpena, de Alberto Jiménez Becerril, de Gregorio (Ordóñez) y de Miguel Ángel (Blanco)".

Ha proclamado su "orgullo de ser política", porque dedicarse al servicio público "es importante" y en el PP saben "hacerlo con dignidad y vocación", según Sáenz de Santamaría, que cree que, de la forma que hacen política los populares, "es una de las vocaciones más bonitas que puede tener el ser humano".

La aspirante a dirigir al PP ha declarado asimismo su "orgullo de ser de este partido, que se hace de abajo a arriba", mientras que otros partidos "primero eligen a los líderes y luego lo van rellenando".

Además de Juanma Moreno y Carlos Iturgaiz, al acto han asistido otros dirigentes del PP como el ex delegado del Gobierno en Andalucía Antonio Sanz o la diputada Celia Villalobos.