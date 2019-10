Santiago Abascal arremete contra Pedro Sánchez por "no creer en España"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este domingo contra el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, por considerar que "no cree en España" y sí en un Estado "formado por cuatro naciones".

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno ha ofrecido un mitin en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) en el que ha señalado que Sánchez ha llegado a dirigir el país con el apoyo de "los enemigos de España" y "aspira" a hacerlo de nuevo o a que "de tapadillo" le dejen gobernar.

Abascal ha asegurado que el lema socialista de ‘Ahora España’ o el juramento del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que pronunció "por España", se deben a la influencia patriótica de Vox, que ha acabado con "la dictadura 'progre'" que considera que "tenía atados" ciertos debates en los medios de comunicación y los parlamentos.

"No hay precedente de un boicot a un programa de televisión como mi intervención en 'El Hormiguero'. Pablo Motos tuvo que justificarse por primera vez, y yo comencé diciendo que a quién he matado, a quién he violado, a quién he secuestrado o a quién he robado", ha recordado Abascal, en una entrevista que ha catalogado como "desagradable".

En este sentido, ha comentado que a los que intentaron el boicot "les ha salido el tiro por la culata", y ha celebrado los datos de audiencia con más de cuatro millones de espectadores, según ha afirmado el político más visto en los doce años de historia del programa y solo superado en dos ocasiones con las visitas de Bertín Osborne e Isabel Pantoja.

A las críticas al PSOE ha añadido el candidato de Vox que su partido es el único que se compromete a no pactar "de ninguna manera" con los socialistas y ha indicado que el 10 de noviembre habrá que elegir entre "el consenso 'progre' de todos los demás" o la "nueva alternativa patriótica que mira por encima de ideologías políticas".