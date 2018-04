Santos dice que hay "pruebas contundentes" contra Santrich por narcotráfico

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tiene "pruebas contundentes y concluyentes" de la participación de Jesús Santrich, uno de los líderes de la antigua guerrilla de las FARC y detenido hoy en Bogotá por delitos de narcotráfico.

Según Santos, esos delitos al parecer fueron cometidos después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016, y en caso de que las pruebas en contra de Santrich resulten "irrefutables hay lugar a la extradición" a EE.UU.

Por eso, agregó: "No me temblará la mano para autorizarla" una vez lo apruebe la Corte Suprema de Justicia.

En este sentido, Santos subrayó que "la construcción de paz requiere del absoluto cumplimiento y respeto por la ley y los acuerdos" de paz firmados por el Gobierno y las FARC.

"Es lo que exige el pueblo colombiano, en eso no puede haber tolerancia ni debilidad: no la hay, no la habrá. El acuerdo es claro, quienes cometan un delito después de la firma del acuerdo final (de paz), serán sometidos a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos", aseguró el presidente.

En ese sentido, aseguró que el fiscal Martínez le ha informado de que "como resultado de rigurosas investigaciones tiene pruebas contundentes y concluyentes" que demuestran la responsabilidad de Santrich, seudónimo de Seuxis Pauxias Hernández Solarte, que demuestran su responsabilidad "en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo".

Por su parte, Martínez explicó que las autoridades colombianas detuvieron a Santrich "en cumplimiento de una circular roja", utilizada por la Interpol para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición.

Esa circular fue emitida hoy y también incluye a Marlon Marín, Armando Gómez alias "El Doctor" y a Fabio Simón Younes Arboleda.

Además, aseguró que tiene "copiosas pruebas" de esos delitos de narcotráfico e incluyen "pruebas electrónicas, pruebas documentales, vídeos que dan cuenta de la intervención de todos esos sujetos en actividades de narcotráfico".

"La circular roja menciona que los hechos ocurrieron a partir del mes de junio de 2017, es decir después de la firma de los acuerdos (de paz) y se prolongaron hasta abril de 2018. Esos hechos están relacionados con un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína", a Estados Unidos, agregó el fiscal general.