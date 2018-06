Santos reitera el llamado al Congreso para que apruebe la ley de Justicia y Paz

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy que la paz está por encima de cualquier controversia política y pidió nuevamente al Congreso tramitar el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

"Quiero hacerle un llamado nuevamente al Congreso de la República para que apruebe ese procedimiento, apruebe esa ley, para que la Justicia Especial de Paz pueda operar normalmente y rápidamente", dijo el jefe de Estado al instalar en Cartagena de Indias la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo.

La JEP es la jurisdicción encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es considerada la columna vertebral del acuerdo de paz firmado con las FARC, ahora convertida en partido político.

Sobre la aprobación, Santos agregó: "se lo debemos a las víctimas, pero también se lo debemos a la comunidad internacional que tanto apoyo le dio a Colombia, a las Naciones Unidas que tanto apoyo le dio a Colombia para lograr esa paz que tiene que ser estable y duradera".

El Senado aplazó ayer la discusión del proyecto legislativo hasta que la Corte Constitucional realice un "pronunciamiento de fondo" sobre el tema.

La proposición para aplazar la discusión de la ley con la que se busca crear el procedimiento de la JEP fue presentada por senadores del partido Centro Democrático, el principal opositor al acuerdo de paz, y al cual pertenece el presidente electo, Iván Duque.

"Si por cuestiones de medición de fuerzas políticas se quiere posponer esa decisión, yo les diría a los señores senadores que por favor jueguen en otro escenario a las contiendas y a las mediciones de fuerzas políticas. Pero la paz debe estar por encima de cualquier partido y de cualquier controversia política", subrayó Santos.

El gobernante insistió en que "no hay excusa para no tomar esa decisión".

"Posponer esa decisión con el pretexto o con el argumento de que la Corte Constitucional no le ha dado el visto buena a una ley estatutaria sobre este tema, no es un tema válido, porque lo que se está reglamentando no es la ley estatutaria, sino un acto legislativo que ya tiene aval constitucional", dijo.

El izquierdista Gustavo Petro, que perdió la segunda vuelta presidencial del domingo con Duque, consideró ayer que el Congreso desobedeció "el mensaje de urgencia del presidente para aprobar la reglamentación de la JEP".

"La paz quedará en manos de la iniciativa de Duque. Todas las fuerzas amigas de la paz deben comenzar a alistar la movilización ciudadana", detalló en Twitter Petro, exalcalde de Bogotá y quien será senador a partir del próximo 20 de julio.

Entre tanto, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, manifestó ayer su "preocupación" por el aplazamiento, aunque aseguró respetar "las decisiones que se adopten en el Congreso".