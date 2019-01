Sanz aboga por aplicar el 155 en Cataluña señalando que en la otra ocasión "teníamos que haber sido más contundentes"

Ha recordado que estuvo en las negociaciones de la aplicación del artículo 155 pero que "buscar el acuerdo con el PSOE y el máximo consenso igual cedimos en aquello que no teníamos que haber cedido". "Cuando un territorio incumple la Constitución y va por la senda de la ilegalidad, la vuelta a la misma es advertirle que vaya en la senda constitucional y si no lo cumple la aplicación del 155", ha añadido.

Todo ello, porque ha recordado que "la Constitución es la garantía de hacer cumplir la legalidad en los territorios y el 155 es el instrumento para llevarlo a cabo", pero "para ello hace falta un Gobierno que no esté sometido a lo que digan los independentistas para mantenerse en la Moncloa". "El alquiler de la Moncloa cada día nos cuesta más caro", ha apostillado.

Ha sido en encuentro de trabajo con los medios de comunicación en el que, acompañado del resto de senadores del Partido Popular de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, Francisca Mendiola y María Teresa Antoñanzas, ha realizado un balance de la actividad política en la Cámara Alta durante el año 2018.

El también portavoz del Grupo Territorial Riojano en el Senado ha afirmado que "a Pedro Sánchez le gustaría que el Senado, donde el PP de La Rioja tiene un peso específico importante, no existiese o no tuviese competencias, porque esta Cámara territorial le resulta incómoda".

COHESIÓN E IGUALDAD

"El Senado, con la mayoría absoluta del PP, pone al Presidente Sánchez en situaciones incómodas, exigiéndole lo que corresponde. Sánchez quiere rehuir del Senado porque es para él la Cámara incómoda. Este Grupo Territorial va a seguir reivindicando el papel de esta Cámara en un tema fundamental que nos ocupa y que preocupa a los riojanos: la cohesión y la igualdad entre españoles".

En este sentido, ha reprochado al presidente Sánchez que "lo único que le preocupa es seguir viviendo en La Moncloa y para ello no le importa pactar con independentistas, ceder competencias, financiar a una región por encima de otra creando así comunidades y ciudadanos de primera y de segunda. No he oído nada al PSOE de La Rioja al respecto, cuando se discrimina a La Rioja y los riojanos perdemos mucho con este Gobierno del PSOE. Queremos tener voz y el papel que nos corresponde en el Estado Autonómico, reivindicando por encima de todo la igualdad".

"Frente a la política económica del PSOE, el Partido Popular sigue creyendo en un modelo con menos impuestos, menos gasto, menos déficit y más inversión, que es lo que ha generado siempre en España empleo, confianza y seguridad. No podemos permitir más déficit, más deuda y más impuestos, porque eso genera paro. Por eso hemos dicho no a elevar el techo de gasto. Frente a políticas mediocres y de recorrido corto, que hablan de que La Rioja pierde 17 millones de euros, no queremos más impuestos a los riojanos. Tampoco hemos oído a los socialistas riojanos su opinión sobre la idea de la Ministra de Hacienda de imponer la recuperación del impuesto de Sucesiones. ¿Quieren los socialistas que los riojanos paguemos más impuestos?", ha añadido.

INICIATIVAS

Por otro lado, Pedro Sanz ha puesto el acento en las numerosas iniciativas impulsadas por el Grupo Territorial Riojano en el Senado en el último año, entre las que ha destacado las mociones en las que se solicitaba la licitación inmediata de la Ronda Sur de Logroño, la reanudación inmediata de las obras de la Presa de Enciso, la formalización de un convenio para la rehabilitación integral del IES Sagasta en Logroño, el desarrollo de un estudio de viabilidad para que el Monasterio de Santa María La Real albergue un parador Nacional de Turismo, la construcción de un acceso al Polígono El Pedroso en Valverde o cambios en la normativa del transporte de paja, por ejemplo.

A su vez, ha recordado que de las 41 preguntas formuladas por los senadores del PP de La Rioja al Gobierno de Pedro Sánchez sobre diversas cuestiones relativas a nuestra Comunidad, sólo han contestado a 22, con respuestas de poca calidad y el resto, 19, siguen sin contestar que, en caso de caducar, serán convertidas en preguntas orales en las comisiones correspondientes.

Del mismo modo, ha apuntado que a lo largo de los últimos 12 meses, los senadores del Partido Popular de La Rioja han recibido en la Cámara Alta a más de 500 personas, la mayoría de ellas riojanas, a quienes han acercado la historia y el funcionamiento de la Institución. A su vez, ha repasado alguno de los 34 eventos nacionales e internacionales en los que ha habido presencia riojana, entre los que ha destacado el 40 aniversario de la Federación Española del Vino o el galardón 'Los pueblos más bonitos de España', donde hubo presencia de localidades riojanas.