Sassoli ofrece al padre Ángel celebrar una Nochebuena solidaria en el PE

El padre Ángel, presidente de la ONG española Mensajeros de la Paz, aseguró este martes en Bruselas que el presidente del Parlamento Europeo, el socialista David Sassoli, se ofreció a que la Eurocámara acoja una cena de Nochebuena para los más desfavorecidos.

Según el párroco español, que se reunió con Sassoli el lunes, el presidente del PE está "muy preocupado" por los problemas de los refugiados y se mostró partidario "a que éste sea un Parlamento abierto las 24 horas, que puede ser como ese hospital de campaña o esa iglesia abierta 24 horas para las personas que a veces no tienen adonde ir", en sus palabras.

"Nunca había soñado con un sueño así, pero estamos empezamos a hacerlo", confesó el padre Ángel, que este martes inauguró la exposición fotográfica "La solidaridad alimenta (nuestros) corazones" en el Parlamento Europeo.

Con esta muestra, que retrata a niños y ancianos de los cinco continentes, Mensajeros de la Paz pretende "conciencias a las personas que trabajan en este Parlamento" de que, "cuando hay voluntad política, somos capaces de mover, tumbar muros y tender puentes".

En unas declaraciones a los medios, el padre Ángel subrayó que "los mayores problemas que tiene hoy en día la sociedad son la migración y la soledad" y pidió a los dirigentes europeos que "acaben con la pobreza".

"En Europa sigue habiendo muchas personas que no pueden comer cinco veces al día y que, aunque cobran un sueldo, no llegan a fin de mes; y esto no lo tienen que resolver ni las ONG ni las iglesias, sino los parlamentarios", reivindicó el religioso español.

Sobre el reciente anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de aumentar la altura de las vallas de Ceuta y Melilla, el párroco celebró la intención del Gobierno de retirar las concertinas, ya que, en sus palabras, si hay que evitar el salto de la valla, "al menos no lo hagamos cruelmente".

"Algo se está haciendo, pero hay que seguir dialogando", reivindicó el padre Ángel, quien, no obstante, consideró que "a veces lo que no pueden resolver los gobernantes, lo pueden resolver las familias".