Savater y Rosa Díez convocarán una manifestación en Madrid contra las cesiones de Sánchez al nacionalismo

En el acto de presentación de la plataforma en Madrid han participado, además de Savater y Díez, el exdiputado del PSOE Jesús Cuadrado, los exdiputados del PP en el Parlamento vasco María San Gil --expresidenta del PP vasco-- y Carlos Urquijo, que fue delegado del Gobierno en Euskadi cuando Mariano Rajoy era presidente, y David Mejía, de la sociedad civil.

Según ha explicado Rosa Díez, Unión 78 es una "iniciativa cívica ciudadana" y "una plataforma de activismo político no institucional, sin pretensiones electorales ni a corto ni a largo plazo", que nace como un instrumento para "defender la ciudadanía, también en la calle".

La exlíder de UPyD ha comparado esta iniciativa con Basta Ya, la plataforma fundada en el País Vasco en el año 2000 para "defender la democracia y las instituciones democráticas", y ha indicado que en este momento era necesario algo similar.

En el manifiesto, publicado en la web www.union78.es, se explica que la nueva plataforma "solo intervendrá en demostraciones públicas y puntuales sobre aquellas políticas gubernamentales que lo exijan" y únicamente existirá con ese fin, no como organización burocrática.

EN CONTRA DE LA MESA DE DIÁLOGO SOBRE CATALUÑA

Concretamente, Savater ha dicho que no se puede permitir que España pase de ser "una nación cívica a una nación étnica" y que el país se convierta en "una caja vacía en la cual hay metidas diversas nacionalidades y territorios".

En este sentido, ha rechazado que en la mesa de diálogo sobre Cataluña entre el Gobierno central y la Generalitat, que se reúne por primera vez este miércoles, se pueda discutir sobre la autodeterminación de esta comunidad autónoma, como pretenden los políticos independentistas. Según el filósofo vasco, el "derecho a decidir" corresponde a todos los españoles, no solo a una parte.

Los políticos --en este caso, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos-- "no pueden hacer concesiones con lo que no es suyo", y "no podemos consentir que otros, en nuestro nombre, nos quiten pedacitos de ciudadanía para dárselos a otros muy voraces", ha subrayado, cuestionando que los miembros de esa mesa de diálogo decidan ellos solos sobre el futuro de Cataluña.

Asimismo, a la plataforma le preocupan cuestiones como la educación pública en Cataluña, "pervertida" por las ideas nacionalistas, que el Gobierno trate como interlocutores válidos a "personas condenadas por los tribunales", como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, o que se pueda repetir el proceso soberanista del otoño de 2017 en Cataluña.

También censuran la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco tras el pacto entre el Gobierno central y el PNV. Díez ha señalado que distintos gobiernos de España han interpretado que la transferencia de los fondos supondría quebrar la caja única de la Seguridad Social y atentar "contra la solidaridad y la igualdad entre españoles". "Es inconstitucional y por eso no se ha producido antes", ha concluido.

NO BUSCAN SUPLANTAR A LOS PARTIDOS

Según Savater, el peligro actual es que "la unidad se puede disolver y eso es muy difícil de reparar" después. Por ello, Unión 78 busca que "la gente preocupada por esto se mueva", y esperan poder celebrar una primera concentración o manifestación en Madrid antes de Semana Santa.

Lo que ha aclarado Díez es que no pretenden suplantar a los partidos políticos y que tampoco se dirigirán a ellos o a las instituciones públicas. El planteamiento de la plataforma es dirigirse directamente a los ciudadanos y animarlos a movilizarse para "reivindicar y defender sus derechos".