Scalia, el "hijo de" que Trump eligió para liderar la cartera de Trabajo

Eugene Scalia, más conocido por su condición de hijo del exmagistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Antonin Scalia, que por su larga carrera profesional, fue el elegido por el presidente estadounidense, Donald Trump, para encabezar la cartera de Trabajo de su país.

"Gene" -como le llaman sus amigos y círculos cercanos- llega a un Departamento del Trabajo huérfano de liderazgo tras la polémica renuncia forzada de Alex Acosta por su actuación en el caso del magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

Con un ambiente algo enrarecido después de este escándalo, el abogado nacido en 1963 en Columbus (Ohio) desembarcará en una de las carteras con menos glamur del Gobierno estadounidense pero con un objetivo claro: que los número de empleo y la economía del país continúen por buen camino.

Trump anunció la decisión en Twitter, su canal habitual de comunicación para dar a conocer decisiones importantes, pasadas las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes).

"Me complace anunciar que mi intención es nominar a Gene Scalia como el nuevo secretario de Trabajo. Gene ha llevado una vida de gran éxito en el campo legal y laboral y es muy respetado no solo como abogado si no también como abogado con gran experiencia en el mundo laboral", señaló Trump.

De acuerdo a medios locales, Scalia se reunió este mismo jueves con Trump y su nombre como posible candidato para ocupar el cargo fue sondeado por funcionarios de la Casa Blanca en el Senado para ver si contaba con los suficientes apoyos para ser ratificado.

A la mayoría de la Cámara Alta, controlada por republicanos, les gustó saber que alguien de la saga Scalia era el elegido por Trump.

De hecho, la nominación de "Scalia Jr." puede ir más allá del propio cargo en sí y convertirse en un punto político para un Trump que está ya metido de lleno en la campaña electoral para su reelección en noviembre de 2020.

Así, Scalia hijo es una figura que casa bien con gran parte de la base electoral de Trump y agrada, y mucho, a los votantes evangélicos de derecha, que confiaron su voto en 2016 al ahora mandatario.

Su padre, el juez Antonin Scalia, era conocido como el "líder del renacimiento del pensamiento conservador" y, durante sus tres décadas en el Tribunal Supremo, defendió firmemente la Constitución a favor del derecho a portar armas y en contra del aborto, de la discriminación positiva y de lo que él llamaba "la agenda homosexual".

Más allá de su vínculo sanguíneo, Scalia hijo cuenta con una extensa carrera laboral como abogado defensor de grandes compañías, como la cadena de supermercados estadounidense Walmart, que han sido criticadas por ofrecer bajos sueldos a sus empleados.

También ha sido asistente de William Barr, ahora fiscal general de EE.UU., y redactor de discursos para el secretario de Educación William Bennett durante la Administración de Ronald Reagan (1981-1989).

Scalia trabajó más tarde en la Administración de George W. Bush (2001-2009) dentro del Departamento de Trabajo y actualmente es socio principal del despacho de abogados Gibson, Dunn & Crutcher, que tienen más de 2.000 empleados en todo el mundo.

Dado su éxito en cuestiones legales de grandes corporaciones, el prestigioso diario The Wall Street Journal lo describió en 2012 como "uno de los tipos más buscados por la industria para desafiar las regulaciones financieras".

Por este motivo y su cercanía a los círculos más conservadores del país, se espera que los sindicatos y la oposición demócrata cuestionen la elección de Scalia en los próximos días.

El primero en hacerlo fue el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que consideró que la elección de Scalia como titular de Trabajo es "una oportunidad perdida".

"El presidente Trump ha elegido nuevamente a alguien que ha demostrado que pone los intereses corporativos por encima de los derechos de los trabajadores", lamentó Schumer, que consideró que la clase trabajadora debe sentirse "traicionada" por el mandatario.

A pesar de la presión que ejercerán los sectores más liberales del país, Scalia tomará posesión de su cargo en las próximas semanas para pasar a formar parte del Gabinete de Trump y tratar de dejar a un lado su título habitual de "hijo de".

