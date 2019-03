Secretaria judicial del 20S: Tuve miedo a salir cuando vi lo que había fuera

La secretaria judicial que participó en el registro del 20S en la Consellería de Economía ha confesado que tuvo "miedo" de salir cuando vio lo que había fuera, tras descartar hasta tres ofertas para abandonar sola el edificio por la puerta principal y solicitar sin éxito un helicóptero por la azotea

Montserrat del Toro, cuya testifical es clave para todas las partes respecto a lo que aconteció el 20S, intervino en la diligencia acordada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que ordenó registrar la sede de Economía el 20S, cuando miles de personas bloquearon durante todo el día la salida a la comitiva judicial.

"Tuve preocupación todo el día y miedo a partir de las 21.30 cundo vi lo que había fuera", ha señalado la testigo, que ante esta situación llamó al magistrado de guardia para decirle: "Me tienes que sacar de aquí, no hay opción, no hay salida", a lo que le respondió "no te preocupes, voy a hacer lo que pueda".

Montserrat del Toro finalmente salió trepando por la azotea hasta el edificio colindante