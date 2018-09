Seehofer reitera su respaldo a su jefe de espionaje y desafía a Merkel y el SPD

El ministro de Interior alemán, Horst Seehofer, reiteró hoy su respaldo al controvertido jefe de la Oficina Federal de la Constitución (servicio secreto para Interior), Hans Georg Maassen, con lo que desafía a la canciller Angela Merkel y a la líder socialdemócrata, Andrea Nahles.

"La acusación de que él defiende posiciones de ultraderecha es algo que rechazo con toda claridad. Por eso no voy a destituirlo. No lo hago por terquedad sino porque las acusaciones en su contra no son verdad", dijo Seehofer en declaraciones que publica hoy el dominical "Bild am Sonntag".

"Tengo una responsabilidad con mis trabajadores y no los destituyo solo porque la opinión pública está en su contra", agregó.

La posición de Seehofer dificulta un acuerdo entre los tres partidos de la coalición sobre el futuro de Maassen que ha sido blanco de críticas por haber puesto en duda incidentes xenófobos en el este de Alemania y sugerir la existencia de una campaña de desinformación.

Maassen, con ello, se desmarcó de la interpretación que había hecho de los incidentes el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, posteriormente respaldado por Merkel.

En una primera reunión de crisis entre Seehofer, como presidente de la Unión Sociacristiana (CSU), Merkel, como presidenta de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y Nahles, como presidenta del Partido Socialdemócrata (SPD) se acordó retirar a Maasen de su cargo pero para convertirlo en secretario de Estado.

El compromiso causó un conato de rebelión en las filas socialdemócratas y muchas críticas entre los cristianodemócratas ante lo que Nahles pidió replantear el asunto.

Merkel ha dicho que espera lograr una solución antes de que termine el fin de semana pero Seehofer dice que no tiene sentido una nueva reunión si no hay un principio de acuerdo que pueda ser aceptado por todos.