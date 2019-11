Seguidores de Franco realizan ofrendas al dictador en el cementerio de Mingorrubio el Día de Todos los Santos

En declaraciones a Europa Press Televisión, una de las personas que se ha acercado hasta la cripta para recordar a Francisco Franco en esta jornada, ha señalado que "después de un ruta en bici" ha visitado la cripta del dictador. Además, ha indicado que él hubiera "dejado" los restos de Franco en el Valle de los Caídos.

Por su parte, Miguel, otra de las personas que ha realizado una ofrenda a los restos de Franco, ha criticado que la Policía Nacional no le dejase rezar en las escaleras de la cripta del dictador. "Me parece absurdo y dictatorial que haya que bajarse la escalera para rezar. Me parece de un estado dictatorial actuar sobre la conciencia de las personas", ha afirmado.

El Día de Todos los Santos ha transcurrido con normalidad en el cementerio de Mingorrubio, donde cientos de familiares han visitado a sus difuntos durante toda la jornada.