Sémper (PP) considera que el PNV ha "reaccionado mal" ante el 'caso De Miguel' como lo hizo "mal" el PP con Bárcenas

El portavoz parlamentario del PP vasco, Borja Sémper, ha sostenido que el PNV ha "reaccionado mal" ante el conocido como 'caso De Miguel', al igual que reaccionó "mal" el PP "en ciertos episodios" del 'caso Bárcenas' o el PSOE ante los ERE de Andalucía".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el representante del PP ha considerado no obstante que la corrupción "no entiende de banderas, partidos o siglas", ya que "hay caraduras y jetas en todos los aspectos de la vida, también en los partidos políticos".

A su entender, lo importante es cómo reaccionar ante los corruptos cuando las formaciones políticas conocen los casos y "cómo reaccionamos ante los casos de corrupción cuando afectan a nuestro partido".

En referencia al 'caso De Miguel', ha afirmado que resulta "poco edificante que personas que estaban inmersas en un proceso judicial hayan mantenido puestos públicos o una posición de cierto privilegio con respecto a la administración".

"Esto me parece mal e inédito. Me parece inédito que no hayan cesado en sus cargos y responsabilidades. Es una mala reacción, negativo", ha añadido.

Según ha lamentado, que en una formación política pueda aparecer "un corrupto es inevitable", pero lo que es evitable es reaccionar mal y en este caso concreto --'caso De Miguel'-- se ha reaccionado mal". "Como se reaccionó mal por parte de mi partido en el pasado en ciertos episodios del 'caso Bárcenas' o como se reacciono mal por parte del PSOE sobre los ERE de Andalucía", ha indicado.

PNV

En este sentido, el parlamentario del PNV Luis Javier Tellería ha afirmado que la clase política forma parte de la sociedad y ha incidido en que "cuando hay corrupción y gente que se corrompe se lleva mal".

"Pero eso no me va a hacer rendirme sino todo lo contrario, me va a forzar a trabajar más intensamente para eliminar esos elementos de corrupción", ha indicado, para añadir que la corrupción es "muy minoritaria en la clase política, como lo es en general en la sociedad".