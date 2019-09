Sémper dice que, si fuera Sánchez, haría una "propuesta seria" a PP y Cs para negociar que faciliten su investidura

El presidente del PP en Guipúzcoa y portavoz popular en el Parlamento vasco, Borja Sémper, ha indicado que, si fuera el líder del PSOE, Pedro Sánchez, haría "una propuesta seria y rotunda" a PP y Cs para negociar que faciliten su investidura, pero no ve al presidente del Gobierno en funciones en "esa clave", que sería "una solución óptima y razonable". Asimismo, ha considerado que repetir las elecciones generales no sería "lo más oportuno", aunque lo ve "igual de probable" que conformar gobierno por el "juego de tronos" de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha asegurado sentirse "descorazonado" y "un poco avergonzado" por la situación que se vive en la política estatal. A su entender, es "muy probable" que haya de nuevo elecciones y también ve "igual de probable" que no las haya porque "estamos en un juego de tronos, asistiendo estupefactos a un juego de intereses y de poder liderado" por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el que "parece que priman más sus intereses particulares que los generales".

En todo caso, ha opinado que, en estos momentos, "unas elecciones para el país no sería lo más oportuno". De este modo, ha indicado que se necesita "certeza y estabilidad", para lo que "unas elecciones probablemente no serían lo más acertado".

Preguntado por la posibilidad de que el PP facilitara evitar los comicios con una abstención en la investidura, ha apuntado que, si fuera Sánchez "haría una propuesta seria, rotunda en materia de económica, de política internacional, en materia social, en materia territorial, al PP y a Cs, y les diría 'esto es lo que yo quiero hacer, negociemos esto, y si llegamos a un acuerdo facilitan la investidura'".

"Lo que pasa es que esto no ha sucedido", ha subrayado el dirigente guipuzcoano, que ha advertido de que "parece complicado que un partido político vaya a apoyar a Sánchez sin nada, sin ningún documento, sin ninguna propuesta".

En su opinión, "sería una solución óptima y razonable, pero previamente debería haber un ofrecimiento, una propuesta sensata y de futuro. Pero no son estos buenos tiempos para la altura de Estado".

Para Sémper, unas nuevas elecciones en el Estado "añadirían incertidumbre", que podría resultar de "un escenario muy parecido al que tenemos ahora" y en el que incluso podría incrementarse la abstención.

Según ha indicado, para él, "sería una buena noticia que hubiera estabilidad en España, que hubiera estabilidad institucional y un gobierno que se pudiera iniciar su camino y someterse al control parlamentario y al juego de mayorías de oposición-gobierno". "Pero también meta usted a Pablo Iglesias y a Podemos en su gobierno, es un riesgo que hay que tener arrestos para asumirlo", ha reconocido.

Por ello, ha insistido en que "hay una solución". "Yo soy Pedro Sánchez, le llamo a Pablo Casado y a Albert Rivera, a Andoni Ortuazr, al resto de formaciones políticas con una vocación institucional, y les diría sobre esto quiero acordar, algo serio, no de cara a la galería. Hago una propuesta seria como hombre de Estado y lo propongo con todo el rigor", ha reiterado.

No obstante, ha afirmado que no ve al líder del PSOE "en esa clave", sino en la de "vamos a ver si consigo llegar a unas elecciones en que consigo algún diputado más y consigo ser presidente de gobierno".

En relación a la posibilidad de que el presidente del PP, Pablo Casado, pudiera llegar a apoyarlo, ha propuesto "que lo intente" ya que "el no ya lo tiene".

LOS PRESUPUESTOS VASCOS

Por otro lado, ha afirmado, en la misma línea, que, si el Gobierno Vasco hace un planteamiento serio" de presupuestos para 2020 "bien armados" y con una propuesta "razonable" que al PP le parezca "sensata", su partido está dispuesto a negociarlos.

No obstante, ha precisado que las cuentas "pasan también por cumplir un compromiso al que llegó el PNV", junto a PSE y PP, de "avanzar hacia una reforma fiscal que permita que las rentas medidas y bajas vean más aliviadas su carga impositiva, sus impuestos".

"Si estos elementos se producen, estamos dispuestos a negociar esos presupuestos claro", ha asegurado Borja Sémper, que ha deseado que "ojalá" fuera factible porque "sería bueno que el Gobierno se remangara e hiciera una propuesta sobre la que pudiéramos trabajar".

En este sentido, ha insistido en que "hace falta que Euskadi tenga unos presupuestos razonables y buenos, y una reforma fiscal que permita aliviar, en estos momentos, el bolsillo de los vascos".

LA CONVENCIÓN

Finalmente, se ha referido a la próxima Convención del PP vasco, de la que saldrá "un Partido Popular reconocible en su trayectoria, pero adaptado".

Sémper ha defendido que el PP en el que se afilió "era un partido en el que cabía todo el mundo, que era capaz de llegar a acuerdos desde el PNV, incluso con el Partido Socialista, un partido de entendimiento, de acuerdo, de moderación", que cree en "una España descentralizada, de las autonomías, que defiende la foralidad, el Concierto, una política moderada y una política económica que busca que el ciudadano tenga más dinero en el bolsillo".

Preguntado si esa visión es compatible con del PP estatal en la actualidad, ha indicado que "deberá serlo" y, además, ha subrayado que "los partidos políticos no son monolíticos, no son uniformes, no deberían ser sectas". En este sentido, ha reivindicado que, "en cada territorio, tienes que tener una política adaptada a ese territorio".