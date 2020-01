Sémper se va agradecido a la sociedad vasca y dice que los años "especialmente duros" han quedado tapados por los buenos

Borja Sémper, hasta ahora presidente de los populares guipuzcoanos y portavoz parlamentario de la formación, ha agradecido "mucho" el cariño, afecto y el interés recibido tras anunciar que deja la vida política, y se ha mostrado "abrumado" por el afecto de la gente, lo que ha considerado una manera de irse "muy agradable". Asimismo, ha afirmado que los años "especialmente duros" han quedado tapados por los buenos.

"Me voy muy contento y muy agradecido a la sociedad vasca en general y a mi partido en particular, y agradezco a Alfonso Alonso esta especie de funeral bonito que me van a hacer, que es muy curioso asistir al funeral de uno porque, como todo el mundo habla muy bien de ti, está muy bien", ha dicho antes de participar en su último comité ejecutivo del PP vasco, en el que ha sido despedido por los principales dirigentes del PP en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.

Tras agradecer el "cariño, el respeto y el afecto de todos estos años", ha recordado que ha sido un experiencia "muy dilatada". "Es verdad que ha habido años especialmente duros, pero quedan tapados y superados por los buenos y, al final, aunque la gente no se lo crea, quienes nos dedicamos a la política tenemos sentimientos, y cuando un compañero se va, es de agradecer que se le trate con un poco de afecto", ha declarado.

Borja Sémper anunció este pasado martes su decisión de abandonar la política y dejar todos sus cargos tras 25 años en las filas del PP vasco, para dar a su familia "otro entorno y otra perspectiva".

El ex presidente del PP de Guipúzcoa se incorporará como director de Relaciones Institucionales de la consultora Ernest&Young, en el equipo de Brand, Marketing & Communications.

La reunión de la Ejecutiva del PP vasco, celebrada en la sede de Bilbao, se ha iniciado pasadas las 19.00 horas y ha estado presidida por su presidente, Alfonso Alonso. A ella se han sumado también la secretaria general de los populares vascos, Amaya Fernández, la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, el ahora portavoz parlamentario del partido, Carmelo Barrio, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, los parlamentarios vascos Antón Damborenea, Nerea Llanos, Laura Garrido o la diputada en el Congreso Beatriz Fanjul.

De forma previa, Borja Sémper se ha despedido de los afiliados guipuzcoanos tras una reunión en San Sebastián. A primera hora de la tarde, ha acudido a la sede de los populares en la capital donostiarra, donde ha presidido la Junta Directiva provincial y ha explicado a sus miembros los motivos de su marcha.

Por su parte, Alfonso Alonso ha expresado su "cariño" por Sémper tras 25 años juntos en política. "A Borja le echaremos de menos, pero nosotros seguimos, no dejamos la vida pública, la deja él, se dedica a otra actividad. Le deseamos toda la suerte del mundo y nosotros tenemos otra batalla que dar", ha añadido, para aconsejar a Sémper que "disfrute de esta semana, porque luego le harán trabajar duro en la vida privada".