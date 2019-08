El Senado de Puerto Rico no hace votación sobre Pierluisi ante demanda en el Supremo

El Senado de Puerto Rico concluyó este lunes su sesión extraordinaria sin haber votado sobre el nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ante la demanda que el martes atenderá el Tribunal Supremo sobre la legalidad de la jura del mandatario.

Así lo anunció el presidente del Senado, Thomas Rivera, quien interpuso la demanda, y quien dijo que en caso de que se hubiera llevado a cabo la votación solo hubiera logrado cinco votos favorables.

Ante la Cámara Alta, Rivera quiso dejar claro que Pierluisi está ocupando "ilegalmente" la posición de Gobernador, después de que jurará el cargo el viernes pasado con solo la aprobación de la Cámara de Representantes.

Por ello, Rivera presentó la noche del domingo una demanda que verá el martes Tribunal Supremo para impugnar la jura de Pierluisi como mandatario ya que considera que es necesario tener el apoyo de las dos cámaras para el puesto de secretario de Estado.

El secretario de Estado es el primero en la línea de sucesión ante la vacante del puesto de gobernador en la isla, lo que sucedió el viernes con la oficialización de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

Pero las dudas sobre si es necesario o no el respaldo de la Asamblea Legislativa parte de las diferentes interpretaciones de la Constitución y una enmienda de la Ley 7 de 152.

La Constitución de la isla señala que un secretario de Estado debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa, mientras que la Ley 7, en la que se escudó Rosselló para nombrar a Pierluisi, señala que dicha posición no precisa de la confirmación ni de la Cámara de Representantes ni del Senado.

Pero solo en el caso de que se refiera a la sucesión de un gobernador.

Antes del inicio de la sesión extraordinaria, Pierluisi dijo que acataría la decisión de la Cámara Alta.

El martes, el Tribunal Supremo atenderá la demanda del presidente del Senado para declarar nula la jura aunque, al no tener límite de tiempo, la decisión podría llegar hasta dentro de varias semanas.

"Cuando yo me vaya me voy a ir con la frente en alto. No corriendo y abochornado como se fue el exgobernador Ricardo Rosselló", dijo Rivera durante su intervención en la sesión, quien agregó que con la reunión de este lunes del Senado "hemos cumplido".

"El Senado de Puerto Rico no consiente ni avala el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado", quiso subrayar.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, también presentó una demanda este lunes para anular la juramentación de Pierluisi.

Rosselló formalizó su dimisión el pasado viernes tras el escándalo generado por su participación, junto a varios asesores, en un chat privado en el que se insultaban a numerosos colectivos y que provocó una ola de manifestaciones.