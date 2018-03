El Senado cancela la visita al Valle de los Caídos tras retirar el prior el recurso contra las exhumaciones

El PP ha anunciado la cancelación de la visita de un grupo de senadores al Valle de los Caídos prevista para el próximo lunes una vez que el prior de la basílica, Santiago Cantera, ha retirado el recurso contra la sentencia que permite exhumar a víctimas del franquismo que están depositadas allí.

Así lo ha anunciado la senadora popular Esther Muñoz, quien la pasada semana medió en este asunto y logró que el prior accediese a facilitar los trabajos y a verse con asociaciones de víctimas. La parlamentaria se ha ofrecido tanto a Santiago Cantera como a la presidenta de la Asociación de Familiares pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV), Silvia Navarro, a colaborar para que puedan encontrarse.

"Me parece importante que se reúnan, pero tiene que ser cosa de ellos", ha dicho la senadora en declaraciones en la Cámara Alta. Ha explicado que ha encontrado "una actitud muy positiva" en el prior de la basílica, en el que ha encontrado "empatía" y también satisfacción por "poder desjudicializar el asunto y hablar de las cosas de otra manera". "Le he visto muy positivo, vamos a ver en qué queda", ha agregado.

Con respecto a las familias, Esther Muñoz ha explicado que algunas tienen "mucho dolor acumulado" y otras están "más receptivas" a mantener un encuentro con el prior. "Nosotros no estamos para juzgarles, estamos para poner a su disposición este medio de encuentro entre los dos. Me he ofrecido a ambos para mediar y a ver en qué se traduce", ha apuntado la senadora del PP.

UNA SEMANA DE MEDIACIÓN

El prior Santiago Cantera fue citado por la comisión de Justicia del Senado a petición del PSOE para abordar el problema: mantenía un recurso en la Audiencia Nacional contra la sentencia del Juzgado de San Lorenzo del Escorial que en 2016 reconoció el derecho a una "sepultura digna" para los hermanos Lapeña, dos fusilados durante la Guerra Civil, y estableció que los restos mortales fueran entregados a su nieta.

El religioso se negó a acudir a la comisión e invitió a cambio a los grupos a reunirse con él en la basílica, viaje programado para el próximo lunes 26. El PSOE se opuso desde el principio a esta visita, como luego hicieron el resto de grupos salvo el PP y el PNV.

La portavoz del PP en la comisión, Esther Muñoz, se puso en contacto con el prior para hacerle llegar la sensibilidad de las familias y para tratar de desbloquear la situación, según informó la senadora a Europa Press. Tras una semana de conversaciones, el prior retiró el viernes el recurso, que en primer lugar impide a los técnicos de Patrimonio entrar en la basílica para realizar exploraciones previas.

Sobre este asunto se ha pronunciado también hoy el portavoz adjunto del PNV en el Senado, José María Cazalis, quien se ha felicitado por los avances, pero ha subrayado que es necesario que el Valle de los Caídos deje de ser "un mausoleo en honor de los que provocaron y ganaron al Guerra Civil y de humillación para los que la perdieron".