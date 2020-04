El Senado celebrará una sesión de control el día 21 pero sin Sánchez

El Senado celebrará el próximo martes 21 una sesión de control al Gobierno, con una representación reducida de senadores, en la que los grupos podrán formular preguntas al Ejecutivo, aunque no así al presidente Pedro Sánchez, quien no acudirá al pleno con el que se recupera la actividad parlamentaria.

El PP, a través de su portavoz en la Cámara Alta, Javier Maroto, ya ha expresado sus quejas por la ausencia de Sánchez, que a su entender estaría obligado a acudir al pleno para dar cuenta de su gestión ante la pandemia del coronavirus en vez de "esconderse" tras el vicepresidente tercero, Pablo Iglesias.

Y es que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, ha anunciado que a la sesión del día 21, que comenzará a las cuatro de la tarde, no asistirá la vicepresidenta segunda, Carmen Calvo, ni la ministra de Igualdad, Irene Montero, porque ambas están "de baja" tras haber contraído el coronavirus.

Por este motivo entiende Maroto, según ha explicado en una rueda de prensa telemática, que será Pablo Iglesias quien como vicepresidente tercero se encargará a atender las preguntas que en principio irían dirigidas a Pedro Sánchez.

"Menudo papelón le ha dejado el Gobierno a Iglesias; no sé si es una encerrona o una casualidad", ha manifestado el portavoz, quien además duda abiertamente de las razones de "agenda" esgrimidas por el Ejecutivo para excusar al presidente, puesto que no tiene viajes de ningún tipo debido a la pandemia; aunque "ya le buscarán algo corriendo", ha anticipado.

Javier Maroto ha dicho que al PP le habría gustado preguntar al presidente del Gobierno "si puede decir alto y claro que no ha mentido a los ciudadanos en esta crisis" y "si cree que no hay que arrepentirse de nada y no tiene que pedir perdón por nada".

Este primer pleno se limitará a una sesión de control con preguntas e interpelaciones, y se ha acordado que puedan acudir, para salvaguardar al máximo las medidas preventivas de distanciamiento por el coronavirus, solo un 10 por ciento de los senadores de cada grupo, según fuentes socialistas.

Se va a excluir expresamente la asistencia de aquellos que sufran riesgos para su salud, como las senadoras embarazadas o quienes sufran patologías previas que aumenten el riesgo de contraer la COVID-19.

La sesión de la Junta de Portavoces se ha celebrado, como es habitual desde que se activó el estado de alarma, por videoconferencia, y la mayor parte de quienes sí han asistido en persona lo han hecho provistos de mascarillas y guantes.