Senado concede su medalla de oro a García-Escudero, que podrá proponer quién le retrata para la galería de Presidentes

La nueva legislatura arrancó el mes pasado con mayoría absoluta del PSOE y nuevo presidente, el socialista Manuel Cruz. En su primera reunión y como es habitual cuando cambia la presidencia, la Mesa tomó varios acuerdos relativos al estatuto del expresidente, García-Escudero, quien recibió la información de primera mano porque sigue siendo miembro de este órgano como vicepresidente segundo.

Por un lado, y según recogen las actas de aquella primera reunión de la Mesa, consultadas por Europa Press, se le ha concedido al senador del PP como al resto de expresidentes del Senado la medalla de oro de la institución y se ha propuesto al Gobierno que le otorgue también la máxima condecoración que le corresponda por el cargo que ha desempeñado.

Además, García-Escudero podrá proponer qué autor quiere que se encargue de su retrato para la galería de Presidentes del Senado, aunque la Mesa revisará el presupuesto y autorizará el gasto.

LA ÚLTIMA OBRA, UN RETRATO DE JAVIER ROJO

La última incorporación a esta colección se produjo en la Navidad de 2016 cuando se colgó el cuadro del socialista Javier Rojo, que dirigió la institución de 2004 a 2011. Rojo eligió para la obra al pintor Hernán Cortés, a quien se le encargó el trabajo en 2012 con un coste de 39.000 euros.

El autor de ese cuadro fue también el responsable de una obra de grandes dimensiones con los retratos de 34 protagonistas de la historia reciente del país, encargada por 417.000 euros en 2007, bajo presidencia de Rojo, para conmemorar los 30 años de las primeras elecciones democráticas.

La galería de Presidentes recoge los cuadros de quienes han ostentado este cargo en democracia, desde 1977, pero también de otras 31 personas que lo ocuparon de 1834 a 1923. Entre todos ellos sólo hay una mujer, Esperanza Aguirre (PP), que presidió el Senado de 1999 a 2002.

INDEMNIZACIÓN Y SEGURIDAD

García-Escudero es senador desde 1993, uno de los más veteranos de la Cámara Alta, de la que ha sido presidente entre diciembre de 2011 y mayo de 2019. Tras las pasadas elecciones generales de abril, vuelve a tener escaño en el Senado y puesto en la Mesa, como vicepresidente segundo.

Como expresidente de la institución tiene derecho durante cuatro años a un servicio de seguridad, así como a tener coche oficial con cargo a la Cámara. Además, y en este caso mientras sea senador, podrá tener un asistente.

Los expresidentes del Senado tienen también derecho a una pensión indemnizatoria tras dejar el cargo, que pueden recibir durante dos años si no optan por la jubilación o no tienen otro ingreso por cargo público o privado. No es el caso, puesto que García-Escudero sigue siendo senador.