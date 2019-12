El Senado aprueba tres declaraciones sobre violencia de género, el cambio climático y la infancia en ausencia de Vox

La iniciativa ha partido del PSOE, que ha contado con la firma del resto de grupos parlamentarios. La unanimidad es indispensable para poder presentar a debate una declaración institucional y en el Senado, en esta legislatura, la oposición de Vox ha roto ese consenso. Es lo que ocurrió en verano con un texto sobre los incendios de Canarias, rechazado por el partido de Santiago Abascal porque mencionaba la influencia del cambio climático, que Vox niega.

Sin embargo, este partido no cuenta casualmente este lunes con ningún senador. El único que tenía hasta ahora, Francisco José Alcaraz, designado por Andalucía, ha obtenido escaño en el Congreso y ha dejado la Cámara Alta. Los otros dos que logró en las elecciones de noviembre no tomarán posesión del escaño hasta mañana martes, cuando se constituye el nuevo Senado, así que hoy no ocupan aún escaño.

El portavoz del PSOE, Ander Gil, ha explicado que se ha aprovechado "esta ventana" para plantear tres declaraciones que generan un amplio consenso. Ha defendido la capacidad de los grupos políticos para ponerse de acuerdo en asuntos importantes como la violencia machista y cómo se pone de manifiesto a su juicio que Vox "es un obstáculo para el acuerdo, el consenso social y el avance de este país".

Dicho esto, Ander Gil ha aprovechado para criticar los pactos de PP y Ciudadanos en distintas instituciones con Vox, y les ha acusado de "blanquear" con ello el discurso de la extrema derecha.